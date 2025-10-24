Se acerca el Día de Muertos y Coco regresa a la televisión: cuándo y dónde verla gratis

El Día de Muertos está cada vez más cerca, y con él regresa una de las películas que ha logrado convertirse en una de las más queridas por el público mexicano: Coco. Este clásico de Pixar se ha convertido en toda una tradición televisiva, perfecta para disfrutar en familia y recordar a quienes ya no están con nosotros. Disfrútala este domingo 26 de octubre a las 9:45 PM.

Coco te llenará de emoción por Azteca 7

Así es, este domingo en la noche podrás ver Coco completamente gratis por Azteca 7, en punto de las 9:45 PM. Una oportunidad perfecta para revivir las aventuras de Miguel, su guitarra y su viaje a la Tierra de los Muertos.

Una historia que sigue tocando el corazón de México

Desde su estreno en 2017, Coco se ha ganado un lugar especial en el corazón de los mexicanos y la cultura popular. La película cuenta la historia de Miguel Rivera, un niño que sueña con convertirse en músico, aunque su familia se lo prohíbe, pues detrás hay un pasado doloroso: su tatarabuelo, también músico, los abandonó años atrás.

Por accidente, Miguel cruza al Mundo de los Muertos, donde conoce a personajes entrañables como Héctor y Mamá Imelda. Su viaje lo lleva a descubrir el verdadero significado de la memoria, la familia y la música.

Ganadora del Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original (“Recuérdame”), Coco se ha convertido en un homenaje global que puso en alto las tradiciones mexicanas. El Día de Muertos, ahora es conocido en el mundo como una hermosa y una colorida celebración que forma parte de nuestra identidad.

¿Por qué no te puedes perder la transmisión?

Además de ser una historia llena de emoción y música, Coco ofrece un retrato visualmente deslumbrante del México tradicional, con sus altares, papel picado y ofrendas iluminadas por velas. Es por eso que la película es considerada una carta de amor de Pixar a México.

Así que prepara las palomitas, reúne a la familia y sintoniza Azteca 7 a las 9:45 PM.

