OFICIAL: Cartel completo del Vive Latino 2026, fechas precios y preventa para la venta de boletos

Este lunes el Vive Latino reveló de manera sorpresiva su cartel completo para su edición de 2026 y ha dejado grandes sorpresas pues en las letras grandes podemos ver bandas como: Cypress Hill, Enjambre, Los Fabulosos Cadillacs, Lenny Kravitz Juanes o Tom Morello.

Sin duda alguna, esta edición26° del Festival Iberoamericano de Cultura Musical mejor conocido como Vive Latino le ha dado a los fans por todos lados, pues además de traer bandas legendarias y queridas, ha recibido a proyectos más chicos, logrando un balance entre bandas y artistas latinos y estadounidenses ya consolidados y a otros nacionales que tienen mucho por demostrar.

El Estadio GNP se llenará de música los próximos 14 y 15 de marzo, en lo que se espera que sea un fin de semana épico para la Ciudad de México, donde seguramente habrán momentos únicos.

¿Cuál es el cartel completo del Vive Latino?

Airbag

Alcalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar I

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

John Fogerty

Ke Personajes

Juanes Ladrones

Lenny Kravitz

Liran Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

Mc Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloc

Moby (DJ Set)

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2

Nacho Vegas

Nafta

Orqueska Percance

Planta Industrial

Reyna Tropical

Rigoberta Bandini

Rich Mafia (Alemán + GeraMx)

Rusowsky

Santa Sabina

The Smashing Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclus Circus Band

Trueno

White Lies

¿Cuándo será la preventa y qué precios tendrán los boletos para el Vive Latino 2026?

A través de su sitio oficial, se confirmó que la preventa será el próximo viernes 17 de octubre a las 2:00.

Por otro lado, la venta general tendrá cita el sábado 18 de octubre a la misma hora, por lo que se recomienda darse prisa, pues este line-up ha devuelto la escancia a este festival y los boletos podrían agotarse pronto.

De momento la web del festival ha comunicado que el Abono por los dos días tendrá un precio de $3,000 pesos en esta Fase 1 y a su vez, en la plataforma de TicketMaster, se ha hecho saber que habrá a la venta de Abono Platino con un precio de $5,670 y el Abone Boxes, que costará $7,100,

Por ahora no se sabe qué bandas estarán por día, ni el precio de los boletos por día.