OFICIAL: Cartel completo del Vive Latino 2026, fechas precios y preventa para la venta de boletos
¡El Festival Iberoamericano de Cultura Musical mejor conocido como Vive Latino ha revelado de manera oficial su cartel y ha dado grandes sorpresas!
Este lunes el Vive Latino reveló de manera sorpresiva su cartel completo para su edición de 2026 y ha dejado grandes sorpresas pues en las letras grandes podemos ver bandas como: Cypress Hill, Enjambre, Los Fabulosos Cadillacs, Lenny Kravitz Juanes o Tom Morello.
Sin duda alguna, esta edición26° del Festival Iberoamericano de Cultura Musical mejor conocido como Vive Latino le ha dado a los fans por todos lados, pues además de traer bandas legendarias y queridas, ha recibido a proyectos más chicos, logrando un balance entre bandas y artistas latinos y estadounidenses ya consolidados y a otros nacionales que tienen mucho por demostrar.
El Estadio GNP se llenará de música los próximos 14 y 15 de marzo, en lo que se espera que sea un fin de semana épico para la Ciudad de México, donde seguramente habrán momentos únicos.
¿Cuál es el cartel completo del Vive Latino?
- Airbag
- Alcalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness
- Chetes
- Conociendo Rusia
- Cuco
- Cypress Hill
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar I
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kuryaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- John Fogerty
- Ke Personajes
- Juanes Ladrones
- Lenny Kravitz
- Liran Roll
- Los Amigos Invisibles
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madre Perla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Meridian Brothers
- Moenia
- Monobloc
- Moby (DJ Set)
- Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
- Nacho Vegas
- Nafta
- Orqueska Percance
- Planta Industrial
- Reyna Tropical
- Rigoberta Bandini
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
- Rusowsky
- Santa Sabina
- The Smashing Pumpkins
- Tom Morello
- The Mars Volta
- Triciclus Circus Band
- Trueno
- White Lies
¿Cuándo será la preventa y qué precios tendrán los boletos para el Vive Latino 2026?
A través de su sitio oficial, se confirmó que la preventa será el próximo viernes 17 de octubre a las 2:00.
Por otro lado, la venta general tendrá cita el sábado 18 de octubre a la misma hora, por lo que se recomienda darse prisa, pues este line-up ha devuelto la escancia a este festival y los boletos podrían agotarse pronto.
De momento la web del festival ha comunicado que el Abono por los dos días tendrá un precio de $3,000 pesos en esta Fase 1 y a su vez, en la plataforma de TicketMaster, se ha hecho saber que habrá a la venta de Abono Platino con un precio de $5,670 y el Abone Boxes, que costará $7,100,
Por ahora no se sabe qué bandas estarán por día, ni el precio de los boletos por día.