inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Música
Nota

OFICIAL: Cartel completo del Vive Latino 2026, fechas precios y preventa para la venta de boletos

¡El Festival Iberoamericano de Cultura Musical mejor conocido como Vive Latino ha revelado de manera oficial su cartel y ha dado grandes sorpresas!

Cartel Vive Latino 2026.
Imagen cortesía de Vive Latino
Actualizado el 13 octubre 2025 18:54hrs
André Gutiérrez
Música
Vive Latino
Compartir
  •   Copiar enlace

Este lunes el Vive Latino reveló de manera sorpresiva su cartel completo para su edición de 2026 y ha dejado grandes sorpresas pues en las letras grandes podemos ver bandas como: Cypress Hill, Enjambre, Los Fabulosos Cadillacs, Lenny Kravitz Juanes o Tom Morello.

Sin duda alguna, esta edición26° del Festival Iberoamericano de Cultura Musical mejor conocido como Vive Latino le ha dado a los fans por todos lados, pues además de traer bandas legendarias y queridas, ha recibido a proyectos más chicos, logrando un balance entre bandas y artistas latinos y estadounidenses ya consolidados y a otros nacionales que tienen mucho por demostrar.

El Estadio GNP se llenará de música los próximos 14 y 15 de marzo, en lo que se espera que sea un fin de semana épico para la Ciudad de México, donde seguramente habrán momentos únicos.

¿Cuál es el cartel completo del Vive Latino?

  • Airbag
  • Alcalá Norte
  • Allison
  • Avatar
  • Banda Machos
  • Beta
  • Carlos Sadness
  • Chetes
  • Conociendo Rusia
  • Cuco
  • Cypress Hill
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Dubioza Kolektiv
  • Dread Mar I
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Enanitos Verdes
  • Erin Memento
  • Enjambre
  • Filtro
  • Fobia
  • Hello Seahorse!
  • Illya Kuryaki and The Valderramas
  • Hermanos Gutiérrez
  • John Fogerty
  • Ke Personajes
  • Juanes Ladrones
  • Lenny Kravitz
  • Liran Roll
  • Los Amigos Invisibles
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Los Látigos
  • Los Pream
  • Los Viejos
  • Love of Lesbian
  • Madre Perla
  • Malcriada
  • Maldita Vecindad
  • Marco Mares
  • Margaritas Podridas
  • Mc Davo
  • Meridian Brothers
  • Moenia
  • Monobloc
  • Moby (DJ Set)
  • Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
  • Nacho Vegas
  • Nafta
  • Orqueska Percance
  • Planta Industrial
  • Reyna Tropical
  • Rigoberta Bandini
  • Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
  • Rusowsky
  • Santa Sabina
  • The Smashing Pumpkins
  • Tom Morello
  • The Mars Volta
  • Triciclus Circus Band
  • Trueno
  • White Lies

¿Cuándo será la preventa y qué precios tendrán los boletos para el Vive Latino 2026?

A través de su sitio oficial, se confirmó que la preventa será el próximo viernes 17 de octubre a las 2:00.

Por otro lado, la venta general tendrá cita el sábado 18 de octubre a la misma hora, por lo que se recomienda darse prisa, pues este line-up ha devuelto la escancia a este festival y los boletos podrían agotarse pronto.

De momento la web del festival ha comunicado que el Abono por los dos días tendrá un precio de $3,000 pesos en esta Fase 1 y a su vez, en la plataforma de TicketMaster, se ha hecho saber que habrá a la venta de Abono Platino con un precio de $5,670 y el Abone Boxes, que costará $7,100,

Por ahora no se sabe qué bandas estarán por día, ni el precio de los boletos por día.

Conciertos
Música
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
Galerías y Notas Azteca 7
×
×