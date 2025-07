Los 7 artistas de K‑pop más escuchados en México en la primera mitad de 2025

La fiebre del K‑pop en México no se detiene y sigue en aumento. Varias plataformas de streaming de audio, así como las mismas redes sociales, confirman que el país es uno de los principales consumidores de música coreana en la región. Es por eso que aquí te presentamos a los 7 artistas y grupos más escuchados por el público mexicano durante el primer semestre de 2025.

Los 7 artistas de K-Pop más escuchados en México

1. BTS

El grupo brilla con fuerza inquebrantable en México. A pesar del servicio militar de sus integrantes, su base de fans, ARMY, es cada día más fiel y fuerte. Canciones como “HOME” y “Dynamite” aparecen en los tops.

2. BLACKPINK

Las BLACKPINK siguen siendo el grupo femenino más influyente en México y no dan paso atrás. Sus videos acumulan millones de vistas y su base mexicana de fans es una de las más grandes y fuertes de Latinoamérica.

3. Stray Kids

Stray Kids, un grupo que forma parte de la nueva generación de K-pop, lidera las reproducciones con múltiples éxitos en el top de Spotify global, confirmando el cariño que se les tiene en tierras mexicanas.

4. TWICE

Con su estilo dulce y carismático, TWICE es una de las agrupaciones que más se escucha en México. Algunos de los favoritos son: “What is Love” y “Strategy”.

5. aespa

aespa, con su innovación audiovisual, cuenta con un público en crecimiento constante en México, sumando miles de reproducciones.

6. TXT

TXT se posiciona gracias a álbumes recientes y su presencia en festivales mexicanos.

7. SEVENTEEN

Con su estilo versátil y presentaciones en vivo en México, SEVENTEEN se consolida como uno de los grupos esenciales para el mercado mexicano.

México consolida su posición como el mayor consumidor de K-pop en el continente. Estos 7 artistas reflejan el poder y diversidad de una ola que sigue creciendo a nivel global.

¿Cuál es la agrupación de K-Pop que más escuchas?

También te puede interesar: BEASTARS regresará en 2026: revelan nueva imagen y detalles del esperado final