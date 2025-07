Yeonjun de TXT se ausenta por una triste razón: esto es lo que ocurrió

Prepárate para una triste noticia. El mundo del K-pop se viste de luto tras confirmarse que Yeonjun, integrante de la agrupación Tomorrow X Together (TXT), se encuentra atravesando un momento muy difícil en su vida personal. Han sido tan complicados estos momentos para el idol que no tuvo cabeza para participar en varias de las presentaciones del grupo en Japón tras el lamentable fallecimiento de uno de sus familiares cercanos.

Yeonjun de TXT se retira temporalmente tras una pérdida familiar

El anuncio fue hecho público por BigHit Music el 5 de julio mediante un comunicado oficial, en el que se pidió comprensión y respeto hacia el artista y su familia en estos momentos difíciles.

A continuación, estos son los eventos que TXT tuvo que realizar sin Yeonjun:



NTV The Music Day 2025 (5 de julio)

(5 de julio) MBC Show! Music Core in JAPAN (6 de julio)

(6 de julio) TBS CDTV Live! Live! (7 de julio)

A pesar de que su ausencia es dura para los fans, Soobin, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai siguieron adelante con las presentaciones, ofreciendo todo su profesionalismo y energía sobre el escenario. Durante su participación en el Belluna Dome el 6 de julio, TXT interpretó varias canciones, entre ellas “Love Language”, “Danger”, “Kitto Zutto” y “Deja Vu”.

Un momento sensible para el artista y el fandom

La noticia tocó profundamente a cada uno de los fans de TXT, quienes no han dudado en mostrar su enorme apoyo en redes sociales hacia el artista. Frases como “Stay strong Yeonjun” y “We are with you” se volvieron tendencia rápidamente, demostrando el cariño incondicional del fandom MOA.

BigHit Music solicitó a los medios y al público respetar la privacidad del artista durante su duelo. Aunque aún no hay una fecha exacta para su regreso, se espera que Yeonjun retome sus actividades cuando se sienta capaz de regresar a los escenarios.

Cabe resaltar que, aunque la ausencia de Yeonjun se siente profundamente, los fans confían en que volverá más fuerte que nunca, respaldado por el amor de MOA y de todos sus compañeros de grupo.

