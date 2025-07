Malas noticias para los fans de Jujutsu Kaisen: el regreso del anime tardará más de lo esperado

Pues todo indica que la emoción por el regreso de Jujutsu Kaisen tendrá que esperar otro poco más. Esto se debe a que durante la Anime Expo 2025. A pesar de la expectativa por avances o una fecha de estreno para la tercera temporada del exitoso anime, el estudio MAPPA no ofreció noticias concretas. Solo pudieron asegurar que la producción está en marcha y que se está trabajando con mucho cuidado para respetar la obra original de Gege Akutami.

MAPPA tiene las manos llenas y retrasa la tercera temporada de Jujutsu Kaisen

Como todo, este retraso tiene una explicación, en parte, se debe a la abrumadora carga de trabajo que tiene actualmente MAPPA. El estudio no solo está a cargo de Jujutsu Kaisen, sino que también trabaja en otros proyectos de alto perfil, como: La película de Chainsaw Man, las nuevas temporadas de Dorohedoro, Hell’s Paradise: Jigokuraku y Ranma ½.

Esto obviamente ha provocado que el calendario de lanzamientos se desplace y termine afectando incluso a franquicias tan populares como Jujutsu Kaisen. Sin embargo, también es una buena señal que refleja la popularidad en aumento de las series de anime, que para los fans se traduce en más contenido.

El retraso de Jujutsu Kaisen no es tan grave como parece

Aunque MAPPA quiso guardar silencio y no revelar muchos detalles, hubo un pequeño rayo de luz que dejó entrever que el retraso no es tan grave. Junya Enoki, actor de voz de Yuji Itadori, reveló que ya comenzó la grabación de diálogos para la nueva temporada. Aunque esto no es una confirmación de fecha, su testimonio sugiere que la producción ha avanzado al menos hasta la etapa de voz en off, lo cual es bastante bueno.

Tal vez no veremos a Yuji, Megumi y Nobara de regreso pronto. Sin embargo, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen está en producción, y esto eventualmente sucederá. Mientras tanto, los fans deberán armarse de paciencia y seguir pendientes de cualquier nueva pista sobre el esperado regreso que podría estar ocurriendo en algún momento del 2026.

