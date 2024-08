De Avatar 3 a Toy Story 5, ¡esto es lo que se viene de Disney!

Este fin de semana, Disney presentó sus próximos estrenos en la Convención D23; sin duda es el mayor evento para fanáticos de la icónica compañía que se celebra cada dos años. El Centro de Convenciones de Anaheim, fue el lugar donde miles de seguidores quedaron asombrados con las sorpresas presentadas. Además, hubo la participación inesperada de muchas celebridades.

Se anunciaron nuevos títulos de películas y series, así como las fechas de estreno de las mismas. Y es que la compañía ha logrado tener una aceptación brutal en el público con las diferentes producciones creativas que ha sacado. Actualmente existen fanáticos de todas las edades que se apasionan con sus historias y personajes.

Bob Iger, Director Ejecutivo de The Walt Disney Company, inauguró la noche agradeciendo a los fans por su continua pasión y destacando lo que distingue a Disney como líder global en narración creativa e innovación.

Crédito: Getty Images/ Jesse Grant ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 09: Bob Iger, CEO, The Walt Disney Company appears at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event in Anaheim, California on August 09, 2024. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Nuestro profundo vínculo con los fans, forjado durante un siglo de narración, es más fuerte hoy que nunca, impulsado por la fuerza inigualable de nuestros estudios creativos, el amplio atractivo de nuestras marcas y franquicias y las formas innovadoras en que damos vida a nuestras historias en nuestros parques temáticos y experiencias.

¿Qué estrenos dio a conocer Disney en el evento D23?

Además de presentar en exclusiva y por primera vez el tráiler y póster de los próximos estrenos de Disney, la compañía dio a conocer los siguientes títulos:

Películas

Moana 2: Dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller, y producida por Christina Chen y Yvett Merino, la nueva película estrena exclusivamente en cines el 28 de noviembre de 2024.

Zootopia 2: Llega a los cines en noviembre de 2025, Jared Bush es el director y el guionista e Yvett Merino es la productora. El logo de la película y el arte conceptual ya están disponibles.

Frozen 3: Este título llegará exclusivamente a los cines en 2027, Jennifer Lee de Disney Animation, quien escribió y dirigió la película ganadora del Oscar® FROZEN en 2013 y su secuela en 2019, compartió un breve adelanto y arte conceptual de la próxima entrega.

Avatar, Fire and dash: Este es otro título que se estrenará exclusivamente en cines el 18 de diciembre de 2025. La nueva película de 20th Century Studios y Lightstorm Entertainment cuenta con las actuaciones de Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss y Bailey Bass.

Ganes o Pierdas: Estará disponible exclusivamente en Disney+ el 6 de diciembre de 2024. Con la dirección, guion y producción ejecutiva de Carrie Hobson y Michael Yates, la producción de David Lally y Will Forte dando su voz en inglés al entrenador, la nueva serie muestra cómo es estar en los zapatos de ocho personajes diferentes.

Elio: Dirigida por Madeline Sharafian, Domee Shi y Adrian Molina, la nueva aventura sigue a Elio, un fanático del espacio con una imaginación activa, quien es transportado al Communiverse, una organización interplanetaria que lo confunde con el líder de la Tierra. Se estrena en cines el 12 de junio de 2025.

Hoppers: Será una película completamente nueva de Pixar. Dirigida por Daniel Chong y producida por Nicole Paradis Grindle; llega a los cines en 2026.

Toy Story 5: Codirigida por McKenna Harris y producida por Jessica Choi, estrena exclusivamente en cines el 18 de junio de 2026. En el evento se presentaron algunas de las pistas que formarán parte de la nueva historia.

The Mandalorian and Grogu: Esta próxima película de Star Wars que estrena en cines el 21 de mayo de 2026. Protagonizada por Pedro Pascal, dirigida por Jon Favreau y producida por Kathleen Kennedy, Favreau, Filoni e Ian Bryce, esta emocionante nueva aventura en el viaje de Mandalorian y Grogu se encuentra actualmente en producción.

Mufasa, El Rey León: Llega a los cines el 19 de diciembre de 2024; cuenta con las actuaciones de John Kani, Tiffany Boone, Kagiso Lediga, Preston Nyman, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lennie James, Keith David, Donald Glover, Blue Ivy Carter, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis, Dominique Jennings y Beyoncé Knowles-Carter.

Blanca Nieves: Una nueva versión del cuento clásico llega a cines el 20 de marzo de 2025. Con canciones originales de Benj Pasek y Justin Paul, la nueva película es dirigida por Mike Webb y producida por Marc Platt y Jared LeBoff, y trae de regreso a la pantalla grande a los entrañables personajes Tímido, Doc, Tontín, Gruñón, Feliz, Dormilón y Estornudo.

Lilo y Stitch: Es una adaptación real del clásico animado y llega a los cines en 2025. Protagonizada por Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere y Chris Sanders, con Courtney B. Vance y Zach Galifianakis.

Tron, Ares: El director es Joachim Rønning; los productores son Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook y Steven Lisberger. Programada para su estreno en cines el 9 de octubre de 2025.

Freakier Friday: La secuela de la clásica cinta Un viernes de locos, llegará a cines en 2025. Cuenta con las actuaciones de Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao. Los productores ejecutivos son Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin y Lohan.

Crédito: Getty Images/ Jesse Grant ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 09: (L-R) Jamie Lee Curtis and Lindsay Lohan appear at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event in Anaheim, California on August 09, 2024. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

LEGO Star Wars, La reconstrucción de la galaxia: Se estrena el 13 de septiembre, exclusivamente en Disney+.

Series

Intensa-mente: La serie de cuatro episodios cuenta con las voces en inglés de Richard Ayoade, Amy Poehler, Maya Rudolph, Alli Maki, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black y Phyllis Smith. Y en 2025 llegará a Disney+.

Skeleton Crew, Viaje a lo desconocido: Esta nueva serie de Star Wars que estrena en Disney+ el 3 de diciembre de 2024. . Los episodios de esta serie original de acción real están dirigidos por Jon Watts, David Lowery, los Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung.

Andor: La segunda temporada de Andor está en camino y el actor Diego Luna se presentó frente a los fans en D23 para generar más entusiasmo por la continuación de la aclamada serie de Lucasfilm. Esta llega a Disney+ en 2025.

Crédito: Getty Images/ Jesse Grant ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 09: Diego Luna appears at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event in Anaheim, California on August 09, 2024. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Agatha en Todas Partes: La nueva serie de Marvel Television se estrenará el próximo, el 18 de septiembre. Los episodios están dirigidos por Jac Schaeffer, Rachel Goldberg y Gandja Montiero.

Capitán América, Un nuevo mundo: cuenta con las actuaciones de Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson y Harrison Ford. Y se estrenará el 13 de febrero de 2025.

Daredevil, Born Again: De Marvel Television, llega a Disney+ en marzo de 2025, retoma la historia de Matt Murdock, un abogado no vidente con habilidades potenciadas, y su enemigo Wilson Fisk, quien va tras sus propios objetivos políticos en Nueva York.

The Fantastic Four, First Steps: Acaba de comenzar su producción en el Reino Unido, contará con la presencia de Galactus (Ralph Ineson) y Silver Surfer (Julia Garner). Dirigida por Matt Shakman, producida por Kevin. La película llega a los cines el 24 de julio de 2025.

Ironheart: Las estrellas Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Regan Aliyah y Alden Ehrenreich ofrecieron detalles y un adelanto de la nueva serie que se estrena en la plataforma en 2025.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo: Será la segunda temporada de la serie original de Disney+. Su estreno será en 2025 pero aún no revelaron fecha exacta.

Al evento acudieron talentosos artistas como Harrison Ford, Jamie Lee Curtis, Miley Cyrus, John Williams, Dwayne Johnson, entre muchos otros. ¡Una locura todo lo próximo a estrenar por parte de Disney!

Crédito: Getty Images/ Jesse Grant ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 09: Dwayne Johnson appears at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event in Anaheim, California on August 09, 2024. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

