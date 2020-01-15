FOTO: ¡Como nunca antes! Bella Hadid se muestra en Instagram con un outfit increíblemente sexy.

A través de su cuenta de Instagram, Bella Hadid sigue demostrando que es una de las modelos más importantes del momento, ya que conquistó a sus seguidores con un atuendo glam.

La top model mostró su figura envidiable cubierta por un body hecho de cristales, que dejó mucho a la imaginación.

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Rápidamente el post llegó a miles de Me Gusta, pues sus fotos frente al espejo con su body de cuello alto, escote estilo ojo de cerradura y cut-outs en la cintura diseñado por Riccardo Tisci para Burberry, no dejaban que sus seguidores le quitaran la mirada de encima.

Bella Hadid, de 23 años, compartió las fotos donde presume su súper cintura y dejó al descubierto su torso y lencería, gracias a la transparencia que tiene esta pieza.

Además, los cristales que tiene incrustados el body dieron un toque glam y sexy al outfit.

Este atuendo deja muy claro que Bella Hadid es una de las musas de Riccardo, pues la publicación rebasó el millón de Me Gusta por parte de los fans de la modelo.

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