FOTOS: Jennifer Lopez deslumbra mostrando sus pechos en la nueva campaña de Versace inspirada en ella.
La ‘Diva del Bronx’ ha sido elegida para ser la imagen de la nueva campaña de la reconocida marca italiana, luciendo la belleza de la cantante y actriz.
Sin duda, la famosa actriz y cantante Jennifer Lopez es uno de los íconos más importantes de la cultura pop en la actualidad, además de ser una de las mujeres más sensuales de Hollywood, y actualmente es tendencia debido a la sensual sesión fotográfica que protagonizó para la nueva campaña de Versace, en la que dejó al descubierto parte de sus pechos.
La Diva del Bronx cautivo a sus millones de seguidores en sus redes sociales al compartir fotos en las que aparece con un traje de dos piezas con motivos selváticos en tonos verdes, incluyendo un jumpsuit con un escote que llega hasta su cintura.
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"¡Estoy tan emocionada que finalmente puedo revelar que soy la cara de la campaña #VersaceSS20! ✨ Gracias a Donatella Versace y a todos en Versace por su visión y colaboración.
Sin embargo, esto no es todo. Versace también publicó imágenes de JLo durante la sesión para #VersaceSS20, destacando los vestidos que usa la artista, los cuales destacan sus esculturales piernas, pero más aún los prolongados y atrevidos escotes de las piezas.
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The new #VersaceSS20 campaign is a provocation on the power of the internet and its vessels for voyeurism. Discover more through the link in bio. _ Photo by @mertalas and @macpiggott / @artpartner Chief Creative Officer @donatella_versace Creative Director @ferdinandoverderi Styled by @kjeldgaard1
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“To me, Versace represents empowerment. It’s a dream to collaborate with my friend @donatella_versace again on this gorgeous campaign and to create something new and fresh out of a piece of iconic fashion history” - @jlo. Find the new #VersaceSS20 advertising campaign at the link in bio. _ Photo by @mertalas and @macpiggott / @artpartner Chief Creative Officer @donatella_versace Creative Director @ferdinandoverderi Styled by @kjeldgaard1
Asimismo, en otras fotografías de Jennifer Lopez la cantante también muestra su trabajado abdomen, parte de su tonificado cuerpo producto de horas y horas en el gimnasio distintas rutinas de ejercicios.
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Starring @jlo, the #VersaceSS20 imagery spotlights the digital age, making the screen the real mirror of our time. Discover the campaign through the link in bio. _ Photo by @mertalas and @macpiggott / @artpartner Chief Creative Officer @donatella_versace Creative Director @ferdinandoverderi Styled by @kjeldgaard1