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FOTO: ¿Estrena nueva película? Te mostramos el sorprendente cambio de look de Bella Thorne donde lució espectacular.

La actriz estadounidense presumió impactante cabellera multicolor en sus redes sociales y su novio le dejo un romántico comentario. Así lució la celebridad.

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Escrito por: Redacción Azteca 7

Bella Thorne dio de qué hablar otra vez y no por sus sensuales fotos en traje de baño.

La exactriz de Disney Channel impactó en las redes sociales con un espectacular cambio de look que cautivó a sus fans.

Creemos que es parte de una nueva película, pues agregó la siguiente descripción en la imagen:

Nuevo cabello. Nueva película. Aprendí tantas acrobacias que me entusiasma

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New hair New Movie 🎥 Learning so many stunts I’m stoked about it

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Bella presumió una cabellera negra donde se perciben algunos mechones en tonalidad azul y verde.

Inmediatamente, Paris Hilton y su novio Benjamín Mascolo, le comentaron: “Sexy”.

¿Cuál podría ser el nuevo proyecto de la actriz estadounidense? Internautas aseguraron que puede ser una película titulada Chick Fight, en el cual participará Alec Baldwin y Malin Akerman.

La película es un remake de Fight Club, pero protagonizado únicamente por mujeres.

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