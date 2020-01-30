FOTOS: Recordamos las imágenes más románticas de Kobe Bryant y su esposa. Vanessa reabre su Instagram.

La repentina muerte de Kobe Bryant -y su hija Gianna- impactó al mundo, pero en especial a su familia. Ante el profundo dolor, Vanessa Bryant prefirió guardar silencio, incluso cerrar su cuenta de Instagram por algunos días.

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Al reabrir su cuenta, el primer post en redes sociales de Vanessa fue un agradecimiento a todas las personas que han enviado sus oraciones ante la tragedia que viven:

Gracias por todas las oraciones. En definitiva, las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la repentina muerte de mi adorado esposo Kobe, el increíble padre de nuestras hijas, y de mi hermosa, dulce Gianna, una adorable, atenta y maravillosa hija e increíble hermana para Natalia, Bianka y Capri

Vanessa, de origen mexicano, y Kobe Bryant se conocieron en 2000. Ella tenía apenas 17 años y él 20.

El flechazo surgió cuando ella trabajaba como bailarina en el video musical de 'The Eastsidaz De G'd Up'. Vanessa y Kobe contrajeron matrimonio apenas un año después de enamorarse, sin importarles la oposición de la familia del basquetbolista.

La pareja se casó el 18 de abril de 2001 en la capilla de Saint Edwards, de Dana Point, California. Y desde entonces se volvió inseparable.

Vanessa y Kobe Bryant tuvieron cuatro hijas: Natalia, de 17 años, la fallecida Gianna, de 13, Bianka, de 3 años, y Capri, la más pequeña de apenas siete meses de edad.

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