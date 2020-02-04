FOTOS: Filtran supuesto ‘pack’ de Calvin Harris en redes sociales y estas fueron las reacciones de los usuarios.

Bastaron unas horas para que el famoso productor Calvin Harris se volviera viral por la filtración de varias fotos en donde muestra su pack.

Adam Richard Wiles, mejor conocido en el medio artístico como Calvin Harris, es uno de los productores de música electrónica, con canciones entre las que destacan temas como One Kiss, This Is Want Your Came For y How Deep Is Your Love.

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En las fotos, aparentemente es él quien aparece sin prenda alguna y muestra su parte íntima; esto bastó para enloquecer al público femenino y causó gran revuelo en internet.

También hay otra foto en donde Harris aparece sin camisa presumiendo sus músculos, mientras que la foto más polémica fue en donde posa recostado sin prenda alguna.

AQUÍ PUEDES VER LAS FOTOS.

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La expareja de Taylor Swift provocó una serie de reacciones en Twitter por las fotografías íntimas que circulan en la red. Los usuarios tomaron con humor el supuesto pack de Calvin Harris, ya que hubo varios memes al respecto.

Yo cuandó entré a twitter y apareció el pack de #CalvinHarris : pic.twitter.com/af0J2xjKIS — crybaby_ (@nonstraight1) February 4, 2020

Para los que buscaban el pack de calvin 😷 #CalvinHarris pic.twitter.com/isIddcY86Z — 🐍NasTyAssholE🐍 (@DalasitoZensual) February 3, 2020

Me vengo a tomar un break en Twitter y termino viendo el pack de Calvin Harris.

Ya parennnnnn pic.twitter.com/rrlzUz5Y1x — ＭＡＲ 20 🇲🇽 (@RoseVulcan14) February 2, 2020

Hasta el momento el dj no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si es él, quien aparece en las fotos.

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