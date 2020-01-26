Esta fue la cuantiosa fortuna que Kobe Bryant hizo durante su carrera en la NBA. ¡No lo podrás imaginar!

En octubre de 2017, Kobe Bryant jugó su último partido a los 37 años para la NBA, despidiéndose como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Sin embargo, durante su exitosa carrera de 20 años llegó a juntar una fortuna de 800 millones de dólares, según fuentes cercanas al deportista.

Cuando jugó para los Lakers ganó 400 millones de dólares; sin embargo, desde que empezó en el equipo estaba valorado en 200 millones de dólares. Las campañas y eventos en los que Kobe participó también aumentaron una cuantiosa cantidad a su cuenta bancaria.

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La marca deportiva Nike le pagó 10 millones en el 2003 y se dice que recibió 360 millones de dólares por publicidad. Tiene una marca a la que le va muy bien en Estados Unidos y en China, además hizo comerciales para marcas de la talla de Sony, Sprite, McDonald’s, Hublot y Mercedes-Benz.

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Kobe, de 41 años, murió esta mañana tras sufrir un accidente en helicóptero cerca de Calabasas, California, donde otras cinco personas también perdieron la vida, entre ellas su hija Gianna María, de 13 años.

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