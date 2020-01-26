ÚLTIMA HORA: Kobe Bryant muere tras sufrir un accidente en helicóptero cerca de Calabasas.

El mundo de la NBA se viste de negro, esto después de hacerse pública la noticia de que Kobe Bryant, uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos, falleció en la localidad de Calabasas, California.

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El siniestro ocurrió mientras se desplazaba en su helicóptero, en el cual otras cinco personas también perdieron la vida. Un medio de transporte que el legendario jugador de Los Angeles Lakers solía usar.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas (hora local), muy cerca de Las Virgenes Road. Kobe, de 41 años, es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto, ganando campeonatos por tres años consecutivos a inicios de la temporada de los 2000. Sin duda, una figura difícil de olvidar.

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Por el momento, es todo lo que se sabe de esta lamentable pérdida. Kobe debutó en el año de 1996, y estuvo dentro del deporte por 20 años, logrando destacar en todo momento.

Es, después de Michael Jordan, el segundo mejor basquetbolista en la historia de la NBA, e incluso, se llevó un Oscar en el año 2018 por su cortometraje llamado, Dear Basketball.

Millones de personas y fanáticos están impresionados con tan, infortunada noticia.