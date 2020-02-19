Harry Styles es víctima de la inseguridad en su país y sufre asalto a mano armada. Aquí los detalles.

Harry Styles ha estado viviendo uno de los mejores momentos de su vida, sin lugar a duda, desde que el cantante dejó con el resto de sus compañeros el proyecto musical, One Direction; se ha convertido en el favorito de muchas personas. Sin embargo, esta vez no la ha pasado muy bien ya que cayó en las manos de la inseguridad en Londres.

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El cantante había terminado de cenar en un restaurante ubicado en Hampstead, Londres; de un momento a otro, se vio en una situación complicada cuando un hombre con cuchillo en mano se acercó a él y lo amenazó.

Esto ocurrió el pasado 14 de febrero, justamente en el Día de San Valentín la una razón por la que Harry se encontraba fuera de su casa, pues estaba festejando esta fecha con sus seres más queridos, pero lo que llegó a ser diversión, amor y risas; cambió a un instante de terror.

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A pesar de estar lleno de miedo, Harry Styles hizo caso a cada una de las órdenes del agresor y mantuvo en todo momento la calma. La buena noticia es que el cantante salió sin ningún rasguño y se encuentra bien, solamente con el trauma que esto le causó.

En realidad, lo manejó bastante bien, rápidamente le dio dinero al agresor, se mantuvo a él y al tipo calmados y terminó con la situación, aunque lo dejó muy conmocionado después

Confirmó una fuente.

Por otro lado, el portavoz de las autoridades dijo lo siguiente: