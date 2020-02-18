Bradley Cooper, entre los actores que podría interpretar a Barry Gibb en película sobre los Bee Gees.

Bradley Cooper figura entre los actores que son candidatos para dar vida a Barry Gibb, integrante de los Bee Gees, en la película que contará la historia de la legendaria banda.

De acuerdo con The Guardian, el actor de 45 años es uno de los nombres que encabeza la lista de los talentos que podrían interpretar a Barry Gibb, cantante, compasitor y fundador de los Bee Gees.

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El diario reporta que Cooper, quien se está preparando para dirigir y protagonizar una película biográfica del célebre compositor Leonard Bernstein, aparentemente ha sido abordado para el papel del mayor de los hermanos cantantes Gibb.

La biopic de la banda es una producción desarrollada por Graham King, de Bohemian Rhapsody, y Amblin Entertainment, de Steven Spielberg, que también figura entre los productores de la película.

Según los informes, el escritor Anthony McCarten está vinculado en el proyecto, y busca capitalizar el éxito de taquilla anterior con las historias de la industria musical de los años 70, Bohemian Rhapsody y Rocketman, biopics de Queen y Elton John, respectivamente.

Barry Gibb es el único miembro sobreviviente de los Bee Gees, la banda que formó con sus hermanos gemelos menores Maurice y Robin, pues su otro hermano, Andy, tuvo éxito en solitario.

Saturday Night Fever, el disco de The Bee Gees de 1977, sigue siendo el álbum de banda sonora más vendido de la historia, y generó una serie de éxitos que incluyeron Stayin 'Alive y Night Fever.

Cabe recordar que en 2019 Bradley Cooper recibió múltiples nominaciones al Oscar por su debut como director en la película A Star Is Born, donde compartió escena con la cantante Lady Gaga.

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