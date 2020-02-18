Los Brit Awards 2020 festejan 40 años de premiar a lo mejor de la música británica. Conoce a todos los nominados.

Por fin ha llegado el día que tanto se ha esperado por muchos, los Brit Awards 2020, los cuales también se encuentran festejando sus 40 años; será esta noche en la que se llevarán a cabo en The O2 Arena en Londres. Las presentaciones en vivo correrán a cargo de: Billie Eilish, Lewis Capaldi, Harry Styles, Celeste, Mabel y Stormzy.

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Los Brit Awards han hecho el anuncio de las presentaciones a través de su cuenta de Instagram y han revolucionado, pues también se unieron a la nueva red social TikTok con la que pretenden seguir subiendo contenido durante toda la noche.

Para seguir la programación, tienes que ingresar a la cuenta oficial de YouTube de los Brit Awards aquí. El inicio de este evento empezó desde las 13:00 hrs, hora local de México.

Fue un 12 de octubre del año 1977, hace 42 años, que se celebró la primera edición de la Academia de Reino Unido, pero ha sido hasta este año en el que se optó por celebrar sus 40 años.

Conoce la lista de nominados a los Brit Awards 2020:



MEJOR GRUPO

Foals

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

MEJOR SOLISTA BRITÁNICA

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia



MEJOR SOLISTA BRITÁNICO

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy



CANCIÓN DEL AÑO

Ladbroke Grove – Aj Tracey

Giant – Calvin Harris Ft. Rag’n’Bone Man

Location – Dave Ft. Burna Boy

I Don´t Care – Ed Sheeran Ft. Justin Bieber

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Don´t Call Me Up – Mabel

Nothing Breaks Like a Heart – Mark Ronson Ft. Miley Cyrus

Dancin With A Stranger – Sam Smith Ft. Normani

Vossi Bop – Stormzy

Just You and I - Tom Walker

MEJOR ARTISTA BRITÁNICO NUEVO

Lewis Capaldi

Dave

Aitch

Mabel

Sam Fender

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MEJOR SOLISTA INTERNACIONAL FEMENINA

Billie Eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana del Rey

Lizzo



ÁLBUM DEL AÑO

Psychodrama – Dage

Fine Line – Harry Styles

Divinely Uninspired to a Hellish Extent – Lewis Capaldi

Kiwanuka – Michael Kiwanuka

Heavy Is the Head – Stormzy



MEJOR SOLISTA INTERNACIONAL MASCULINO

Bruce Springteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, The Creator