Los Brit Awards 2020 festejan 40 años de premiar a lo mejor de la música británica. Conoce a todos los nominados.
Ha llegado el día en que un centenar de artistas están esperando el momento para que su nombre sea elegido y pasar al frente a recibir su premio.
Por fin ha llegado el día que tanto se ha esperado por muchos, los Brit Awards 2020, los cuales también se encuentran festejando sus 40 años; será esta noche en la que se llevarán a cabo en The O2 Arena en Londres. Las presentaciones en vivo correrán a cargo de: Billie Eilish, Lewis Capaldi, Harry Styles, Celeste, Mabel y Stormzy.
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Los Brit Awards han hecho el anuncio de las presentaciones a través de su cuenta de Instagram y han revolucionado, pues también se unieron a la nueva red social TikTok con la que pretenden seguir subiendo contenido durante toda la noche.
Para seguir la programación, tienes que ingresar a la cuenta oficial de YouTube de los Brit Awards aquí. El inicio de este evento empezó desde las 13:00 hrs, hora local de México.
Fue un 12 de octubre del año 1977, hace 42 años, que se celebró la primera edición de la Academia de Reino Unido, pero ha sido hasta este año en el que se optó por celebrar sus 40 años.
Conoce la lista de nominados a los Brit Awards 2020:
- MEJOR GRUPO
Foals
Bastille
Bring Me The Horizon
Coldplay
D-Block Europe
- MEJOR SOLISTA BRITÁNICA
Charli XCX
FKA Twigs
Freya Ridings
Mabel
Mahalia
- MEJOR SOLISTA BRITÁNICO
Dave
Harry Styles
Lewis Capaldi
Michael Kiwanuka
Stormzy
- CANCIÓN DEL AÑO
Ladbroke Grove – Aj Tracey
Giant – Calvin Harris Ft. Rag’n’Bone Man
Location – Dave Ft. Burna Boy
I Don´t Care – Ed Sheeran Ft. Justin Bieber
Someone You Loved – Lewis Capaldi
Don´t Call Me Up – Mabel
Nothing Breaks Like a Heart – Mark Ronson Ft. Miley Cyrus
Dancin With A Stranger – Sam Smith Ft. Normani
Vossi Bop – Stormzy
Just You and I - Tom Walker
- MEJOR ARTISTA BRITÁNICO NUEVO
Lewis Capaldi
Dave
Aitch
Mabel
Sam Fender
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- MEJOR SOLISTA INTERNACIONAL FEMENINA
Billie Eilish
Ariana Grande
Camila Cabello
Lana del Rey
Lizzo
- ÁLBUM DEL AÑO
Psychodrama – Dage
Fine Line – Harry Styles
Divinely Uninspired to a Hellish Extent – Lewis Capaldi
Kiwanuka – Michael Kiwanuka
Heavy Is the Head – Stormzy
- MEJOR SOLISTA INTERNACIONAL MASCULINO
Bruce Springteen
Burna Boy
Dermot Kennedy
Post Malone
Tyler, The Creator