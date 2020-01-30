VIDEO: El día en que Alejandro González Iñárritu dirigió al basquetbolista Kobe Bryant en un comercial.
En redes sociales, el tema de Kobe Bryant sigue causando revuelo tras su trágica muerte, por lo que de una u otra manera tratan de recordarlo para honrar su memoria.
La muerte de Kobe Bryant ha causado un gran impacto a nivel internacional, siendo así que varios famosos han recordado en redes sociales algunos momentos que compartieron con él o los mismos fans que recuerdan ciertas apariciones que tuvo frente a la pantalla, como fue el caso de un video que produjo Alejandro González Iñárritu en el que participó el basquetbolista.
Sin duda, Bryant dejó un gran legado dentro del básquetbol y no sólo por su talento. que fue explotado al máximo, sino también por la pasión que demostraba en cada uno de sus juegos, la cual lo llevó al éxito, un ejemplo que muchos de sus fans toman.
Ver esta publicación en Instagram
My mentor. I sat with Tex and watched every minute of every game during our first season together (including preseason games) he taught me how to study every detail of the game. He was a basketball genius in every sense of the word. Basketball purest. I will miss him deeply. Thank you Tex. I wouldn’t be where I am today without you. Rest In Peace.
No obstante, en redes sociales se ha difundido un videoclip titulado Write The Future, que fue dirigido por el cineasta mexicano Gónzalez Inárritu, ganador de varios premios, en el cual aparece el basquetbolista fallecido. Este se trata de un comercial de Nike, marca reconocida de ropa deportiva, que surgió para reflejar la pasión por el fútbol.
Cabe mencionar que la fotografía del video, de casi tres minutos, estuvo a cargo del mexicano Emmanuel Lubezki, por lo que la colaboración de estos talentosos provocó que el comercial fuera reconocido con el Grand Prix del Cannes Lions Film Festival of Creativity.