VIDEO: El día en que Alejandro González Iñárritu dirigió al basquetbolista Kobe Bryant en un comercial.

La muerte de Kobe Bryant ha causado un gran impacto a nivel internacional, siendo así que varios famosos han recordado en redes sociales algunos momentos que compartieron con él o los mismos fans que recuerdan ciertas apariciones que tuvo frente a la pantalla, como fue el caso de un video que produjo Alejandro González Iñárritu en el que participó el basquetbolista.

Sin duda, Bryant dejó un gran legado dentro del básquetbol y no sólo por su talento. que fue explotado al máximo, sino también por la pasión que demostraba en cada uno de sus juegos, la cual lo llevó al éxito, un ejemplo que muchos de sus fans toman.

No obstante, en redes sociales se ha difundido un videoclip titulado Write The Future, que fue dirigido por el cineasta mexicano Gónzalez Inárritu, ganador de varios premios, en el cual aparece el basquetbolista fallecido. Este se trata de un comercial de Nike, marca reconocida de ropa deportiva, que surgió para reflejar la pasión por el fútbol.

Cabe mencionar que la fotografía del video, de casi tres minutos, estuvo a cargo del mexicano Emmanuel Lubezki, por lo que la colaboración de estos talentosos provocó que el comercial fuera reconocido con el Grand Prix del Cannes Lions Film Festival of Creativity.