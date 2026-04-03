5 películas sobre fe y amor; ideales para ver en familia esta Semana Santa 2026

La Semana Santa ha iniciado, con ella algunos días de descanso, es por eso que te presentamos algunas películas ideales para hacer un maratón y disfrutar de historias conmovedoras, llenas de amor, fe y esperanza.

¿Cuáles son las mejores películas para ver en Semana Santa 2026?

Un amor inquebrantable: Esta historia está basada en una historia real y habla sobre Joyce Smith, una madre que tendrá toda la fe posible en uno de los momentos más duros de su vida pues su hijo luego de haber caído a un lago congelado entra en coma por lo que los doctores lo consideran clínicamente muerto. Sin embargo, su madre pondrá toda su fe en Dios esperando un milagro y la pronta recuperación de su hijo. La película se encuentra disponible en Disney Plus.



Esta historia está basada en una historia real y habla sobre Joyce Smith, una madre que tendrá toda la fe posible en uno de los momentos más duros de su vida pues su hijo luego de haber caído a un lago congelado entra en coma por lo que los doctores lo consideran clínicamente muerto. Sin embargo, su madre pondrá toda su fe en Dios esperando un milagro y la pronta recuperación de su hijo. La película se encuentra disponible en Disney Plus. La niña que creía en los milagros: Esta cinta estrenada en 2021 habla sobre Sara Hopkins, una pequeña de 11 años de edad con una enorme fe en Dios. Comenzará a ganar fama muy pronto luego de curar milagrosamente a algunos animales e incluso a una persona parapléjica. Sin embargo, en su vida personal también estará enfrentando batallas. La cinta está disponible en Amazon Prime Video.



Esta cinta estrenada en 2021 habla sobre Sara Hopkins, una pequeña de 11 años de edad con una enorme fe en Dios. Comenzará a ganar fama muy pronto luego de curar milagrosamente a algunos animales e incluso a una persona parapléjica. Sin embargo, en su vida personal también estará enfrentando batallas. La cinta está disponible en Amazon Prime Video. La Cabaña: Este drama sigue la historia de Mack Phillips, un hombre sumido en una gran depresión luego de la trágica muerte de su pequeña hija. Sin embargo, algunas cosas cambiarán luego de que reciba una nota y se encuentre con personas que lo ayuden a manejar su duelo de una forma distinta pues incluso tendrá una reconciliación con Dios. La cinta está disponible en Amazon Prime Video.



Este drama sigue la historia de Mack Phillips, un hombre sumido en una gran depresión luego de la trágica muerte de su pequeña hija. Sin embargo, algunas cosas cambiarán luego de que reciba una nota y se encuentre con personas que lo ayuden a manejar su duelo de una forma distinta pues incluso tendrá una reconciliación con Dios. La cinta está disponible en Amazon Prime Video. Los milagros del cielo: Esta cinta está basada en una historia real y habla sobre la lucha de una madre por salvar a su pequeña hija ya que padece una enfermedad que la mantiene al borde de la muerte debido a un padecimiento digestivo muy complicado. Esta historia pondrá a prueba la fe de la familia y mostrará su unión en un momento muy difícil.



Esta cinta está basada en una historia real y habla sobre la lucha de una madre por salvar a su pequeña hija ya que padece una enfermedad que la mantiene al borde de la muerte debido a un padecimiento digestivo muy complicado. Esta historia pondrá a prueba la fe de la familia y mostrará su unión en un momento muy difícil. Cartas a Dios: Esta historia basada en una historia real habla sobre Tyler Doherty, un pequeño diagnosticado con cáncer en el cerebro. Sin embargo, comenzará a escribirle cartas a Dios durante todo su proceso enfrentando la dura enfermedad. Una persona tendrá acceso a las cartas y encontrará un nuevo propósito en su vida.

Todas estas historias son conmovedoras y muy hermosas por lo que debes preparar los pañuelos y tus snacks favoritos.