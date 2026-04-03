Estas son las MEJORES 7 películas para ver en Semana Santa 2026

Estamos en los días más reconocidos de la Semana Santa, pues aunque esta festividad católica se celebra por millones de personas alrededor del mundo, México tiene la costumbre de realizar diversas actividades en este fin de semana, aunque hay una que poco a poco toma mayor terreno y es el de quedarse en casa a descansar y ¿Por qué no? Ver películas.

Además de grandes clásicos, la Semana Santa nos ha dado obras que realmente retratan de una manera distinta lo que ha sido la vida de Cristo y sus discípulos, siendo que cada director ha partido de ideas y posturas distintas, aunque en el fondo, muchas quieren comunicar el mismo mensaje devoto.

Las mejores películas para ver en Semana Santa:

La Pasión de Cristo (2004): Esta es considerada como una de las mejores películas de este ámbito pues retrata de una manera más directa las vivencias de Jesús respecto a sus últimas horas, siendo aclamada tanto por la crítica como por la audiencia.

Los Diez Mandamientos (1956): Considerada como uno de los pilares en el cine bíblico, esta cinta es considerada como una obra maestra respecto a la manera en que se produjo, siendo la apertura del Mar Rojo revolucionaria para los efectos especiales.

Hijo de Dios (2014): Además de moderna, esta película es recordada por centrarse únicamente en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, siendo una obra como pocas, donde se aborda su vivencia.

Jesús de Nazaret (1977): Es considerada como una de las obras sobre la vida de Jesús más importantes de todos los tiempos, pues su impacto en la cultura moderna ha sido de gran manera, que a casi 50 años de su estreno, es vista como un estandarte.

El Evangelio Según San Mateo (1964): Lejos de las grandes producciones que este tema implican, esta entrega fue revolucionaria por la manera en que se aborda la vida de Cristo y la narrativa que ofrece respecto a su imagen.

La Resurrección de Cristo (2016): Esta quizá es una de las apuestas poco abordadas sobre la vida de Jesús, pues la historia está vista desde la perspectiva de un escéptico de la época, lo que brinda un panorama completamente distinto a lo antes visto.

La Última Tentación de Cristo (1988): Lejos de plasmar lo narrado en los evangelios, Martin Scorsese ofreció una película que explora psicológica y espiritualmente la humanidad de Jesús, siendo tanto controversial como innovadora.

¿Dónde ver La película de La Pasión de Cristo?

Si no quieres perderte ningún detalle de La Pasión de Cristo, podrás disfrutarla completamente gratis a través de Azteca 7 este próximo sábado 04 de abril en punto de las 09:00 de la noche, por lo que te recomendamos hacer un espacio en tu fin de semana para que sigas de cerca una de las películas bíblicas más reconocidas de todos los tiempos.

