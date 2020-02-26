Esta es la razón por la que critican a Kylie Jenner tras publicar algunas fotos de su pequeña hija Stormi.

El mundo poco a poco se está llenando de influencers, pero dentro de las más emblemáticas se encuentra Kylie Jenner, quien recientemente fue duramente criticada por los internautas tras publicar algunas fotos de su pequeña Stormi.

Tras ser toda una figura de la moda, Jenner ha aprovechado de su fama y de su creatividad para involucrarse dentro de la industria de la moda, pues lanzó su glamurosa línea de maquillaje.

No obstante, su pasión por la moda ya se la contagió a su hija Stormi, quien con tan sólo dos años de edad se ha convertido en un ícono dentro de las redes sociales por el lujoso estilo de vida que lleva y lo consentida que se encuentra por sus millonarios papás.

En redes circulan memes de Stormi, con los que muchos expresar sentir envidia en forma de broma. Aunque, con las últimas publicaciones, Kylie Jenner recibió críticas por la forma en que vistió a su única hija.

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En las fotos se le ve lucir a la menor de edad un par de arracadas; pero lo que causó controversia fue el tamaño de estos accesorios hechos de oro, pues algunos seguidores de la socialité argumentaron que eran demasiado grandes para las orejas de su hija.

Las impresionantes arracadas tenían su nombre por la parte de en medio, algo que normalmente se ve en las prendas que usa Stormi. Fue así que su madre Kylie fue atacada y le aconsejaron que evitara usar esos tamaños para no causarle algún daño a su hija.

Sin embargo, pareció que no hubo problema con la niña ya que la famosa publicó un video en el que le pregunta a su hija si se las quita, a lo que ella contestó con un rotundo no. Cabe señalar que, regularmente, Stormi, viste con marcas prestigiadas, las cuales le diseñan su propia ropa con su nombre impreso.

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