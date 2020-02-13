FOTO: Miley Cyrus enseña un seno, tras su debut en el New York Fashion Week. La cantante no traía sostén.

Miley Cyrus tuvo un descuido y enseñó un seno tras su debut como modelo en la pasarela del diseñador de modas Marc Jacobs, durante su participación en el New York Fashion Week, pues no traía sostén y se le vio todo.

La cantante de 27 años sufrió este descuido en su vestuario cuando salía del show de Marc Jacobs, durante la Semana de la Moda de Nueva York el pasado miércoles.

La intérprete de Wrecking Ball fue captada saliendo del evento con una blusa sin espalda, la cual estaba lo suficientemente suelta que sólo bastó un poco de movimiento para revelar un seno, pues no llevaba sujetador.

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Sin embargo, fue la propia Miley quien, a través de su cuenta de Instagram, invitó a sus fans a darse un taco de ojo con el descuido que tuvo, mismo que presumió al final de una serie de fotos.

Miley Cyrus como modelo

En la pasarela de Marc Jacobs, Miley Cyrus usó un sencillo sujetador negro y un par de pantalones acampanados que hacían juego con su look, lo que le permitía mostrar su esculpido torso.

En el evento, la cantante no fue la única anfitriona de la gala, pues también compartió pista con las supermodelos Gigi y Bella Hadid, así como la hija de Cindy Crawford, Kaia Gerber.

Esta no es la primera colaboración que Miley Cyrus tiene con Marc Jacobs, pues en 2014 fue la imagen de Marc Jacobs para su campaña de primavera-verano, además compartieron una campaña benéfica contra el cáncer de piel.

Actualmente, a Miley se le ha visto con el cantante australiano Cody Simpson, y se han vuelto tan cercanos que la semana pasada Cyrus pudo ser vista en historias de Instagram reventando un grano en la espalda de Cody.

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