Salma Hayek revela la historia detrás de las fotos con Eminem; pasó un vergonzoso momento en los Oscar.
Ni la actriz mexicana se salvó de hacer el ‘oso’ con Eminem en los Oscar 2020 y aprovechó para explicar las imágenes que se hicieron virales.
Salma Hayek fue una de las presentadoras de la ceremonia de los premios Oscar 2020 que se realizaron en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Sin embargo, otro de los sucesos que llamaron la atención fue su encuentro con Eminem.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz veracruzana relató la historia detrás del momento en el que coincidió con Eminem en la gala y tras bambalinas.
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Recordemos que Eminem se presentó en los Oscar 2020 para interpretar su tema Lose Yourself, mismo con el que ganó la estatuilla dorada a Mejor Canción Original en 2002.
Salma Hayek explicó cómo ocurrió su encuentro con el cantante:
En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y yo me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinan la foto, me veo mortificada y él se ve aterrorizado de mí
Tanta era la prisa de Salma Hayek por subir al escenario, prepararse para salir a cuadro y conocer a Eminem, que terminó por tirarle agua encima.
Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: ‘Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy una ENORME fan!’. Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo
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In these pictures it might look like @Eminem and I are best friends, but what really happened is as he was walking offstage and I was getting ready to walk onstage, I was so shocked to see him that I spilled water all over him. If you examine our faces, I look mortified and he looks terrified of me- As I was trying to wipe it off I impulsively hugged him and I said “Nice to meet you Eminem- I’m a HUGE fan!” because I AM! But I was so disappointed that I made such a fool of myself in front of him... and then I read this [swipe right] in @rollingstone. Eminem you’re the greatest!!! If you want to read the entire article with #Eminem please see my link in bio. En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificado y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: "Encantado de conocerte, Eminem. ¡Soy un ENORME fan!" Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo... y luego leí esto [deslizar hacia la derecha] en @rollingstone. Eminem eres grande!!! Si desea leer el artículo completo con #Eminem, consulte el link en la biografía. #Oscars
Afortunadamente, el agua que derramó la actriz de Frida no pudo arruinar el atuendo con el que se iba a presentar el cantante; sin embargo, Salma Hayek sigue muy apenada y mortificada porque se puso en una situación embarazosa al conocerlo.
Otro de los sucesos más extraños que le ocurrió a Salma en la ceremonia de los Oscar fue que terminó en la sala de emergencias.
Salma Hayek ya se había puesto su segundo vestido, una creación también de Gucci cuando su representante, y compañera de la noche, Evelyn O’Neil tuvo un accidente y tuvieron que acudir a la sala de emergencias.
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As the parties were just getting started my date, friend, and manager, Evelyn O’Neill had a little accident, and I had to rush her to the ER where we spent the rest of the Oscar night until the sun came up. Thank you to the doctors and the staff of Cedars-Sinai for your professionalism and kindness. And Evelyn, I’ve never seen anyone take so much pain with so much grace! You are a champ. 💪🏻 #brave #champions Cuando las fiestas apenas comenzaban, mi acompañante, amiga y manager, Evelyn O'Neill, tuvo un pequeño accidente y tuve que llevarla a urgencias donde pasamos el resto de la noche de Los Oscars hasta que salió el sol. Gracias a los médicos y al personal del Centro Médico Cedars-Sinai por su profesionalismo y amabilidad. ¡Y Evelyn, nunca había visto a nadie soportar tanto dolor con tanta gracia! ¡Eres una campeona! 💪🏻 #oscars @cedarssinai
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