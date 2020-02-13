Salma Hayek revela la historia detrás de las fotos con Eminem; pasó un vergonzoso momento en los Oscar.

Salma Hayek fue una de las presentadoras de la ceremonia de los premios Oscar 2020 que se realizaron en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Sin embargo, otro de los sucesos que llamaron la atención fue su encuentro con Eminem.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz veracruzana relató la historia detrás del momento en el que coincidió con Eminem en la gala y tras bambalinas.

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Recordemos que Eminem se presentó en los Oscar 2020 para interpretar su tema Lose Yourself, mismo con el que ganó la estatuilla dorada a Mejor Canción Original en 2002.

Salma Hayek explicó cómo ocurrió su encuentro con el cantante:

En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y yo me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinan la foto, me veo mortificada y él se ve aterrorizado de mí

Tanta era la prisa de Salma Hayek por subir al escenario, prepararse para salir a cuadro y conocer a Eminem, que terminó por tirarle agua encima.

Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: ‘Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy una ENORME fan!’. Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo

Afortunadamente, el agua que derramó la actriz de Frida no pudo arruinar el atuendo con el que se iba a presentar el cantante; sin embargo, Salma Hayek sigue muy apenada y mortificada porque se puso en una situación embarazosa al conocerlo.

Otro de los sucesos más extraños que le ocurrió a Salma en la ceremonia de los Oscar fue que terminó en la sala de emergencias.

Salma Hayek ya se había puesto su segundo vestido, una creación también de Gucci cuando su representante, y compañera de la noche, Evelyn O’Neil tuvo un accidente y tuvieron que acudir a la sala de emergencias.

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