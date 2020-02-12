Justin Bieber sufre burlas por su nuevo aspecto, pero esconde enfermedad a través de su bigote.

La joven estrella, Justin Bieber fue tendencia en las últimas horas y no de buena forma, pues sufrió burlas por su nuevo aspecto, sin embargo, aseguran que esconde una enfermedad a través de su bigote.

Debido al nuevo look que porta el cantante canadiense, ha sido comparado con personajes mexicanos como Don Ramón y Jarocho, personaje que aparece en la película Amores Perros, pues ambos lucen con el cabello rubio y bigote, además de ser delgados.

Fue así que Justin Bieber se volvió tendencia en redes, pues se invadieron de memes que hacían dichas comparaciones, las cuales causaron risas entre los internautas.

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Aunque hay otros que aseguran que su nuevo look con bigote es para ocultar su enfermedad de Lyme, la cual dio a conocer desde principios del año.

En los primeros días de enero, el cantante había anunciado que se le había diagnosticado dicha enfermedad, la cual se transmite a través de garrapatas que viven en venados y zorros. La noticia causó gran conmoción entre sus fans, pues resultó complicado dar con su diagnóstico.

No obstante, su esposa Hailey Bieber mencionó que Justin estaba pasando por una situación difícil, porque también lidiaba contra la fuerte depresión que tenía en ese momento. Además, aclaró que no estaba metido en drogas como lo habían señalado en las redes, sino que era la misma enfermedad que lo tenía con ese aspecto.

Es así que algunos bielibers señalan que el cantante decidió dejarse crecer el bigote para disimular su aspecto demacrado y lo delgado que ahora luce.

Cabe mencionar que la enfermedad de Lyme produce fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fátiga crónica, dolor en las articulaciones, así como en los músculos que llegan a ser insoportables.

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