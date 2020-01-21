¡Entérate! Rammstein confirma fecha, sede y precios de su concierto en la Ciudad de México en 2020.

Rammstein ha revelado poco a poco más detalles sobre su próxima gira en Norteamérica, pues a través de un video anunciaron la promoción de Untiteled y su presentación en México.

Aunque ya se habría anunciado que llegarán a la Ciudad de México este 2020 en el Foro Sol, no habían aclarado la fecha; desde entonces se comenzó a especular sobre las posibles fechas de su show.

Rammstein primero anunció la llegada al país pero no la fecha. Fue hasta ahora que publicaron en su página oficial el día en que la banda de metal industrial se presentará en la CDMX.

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La banda de Till Lindemann se presentará en el Foro Sol el próximo 27 de septiembre.

La preventa se realizará el 23 de enero de 2020 a partir de las 11:00 am y la venta general se realizará el viernes 2 de enero.

¿Cuáles son los precios de los boletos de Rammstein?

Feuerzone GA $2,280

General A $1,680

General B $980

Verde A $2,280

Naranja A $1,380

Verde B $1,180

Naranja B $800

Verde C $650

Naranja C $450

