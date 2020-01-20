Confirma Rammstein la sede para su concierto en la CDMX. La banda anunció el recinto donde sus fans disfrutarán del show.

Poco a poco se han ido revelando los detalles del gran regreso de Rammstein a la Ciudad de México, pues ahora la banda confirmó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que se presentará en el Foro Sol.

A través de un video, la agrupación de metal detalló los recintos donde tocarán en las distintas ciudades, y para la capital de México se puede ver el Foro Sol.

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El pasado 14 de enero, Rammstein anunció que se presentaría en nuestro país para promocionar su álbum Untitled (o Rammstein); sin embargo, no se había confirmado un escenario para recibir a la banda.

Ver esta publicación en Instagram #Rammstein Una publicación compartida de Rammstein (@rammsteinofficial) el 20 Ene, 2020 a las 7:07 PST

Desde que se anunció su regreso al país, comenzaron a surgir las dudas de dónde se podría presentar Rammstein considerando que el show que traen es enorme, apoyándose de estadios en Europa donde se encuentran actualmente de gira.

Ahora sólo falta saber la fecha exacta del concierto, así como el costo de los boletos.

La última vez que Rammstein vino a la Ciudad de México fue en 2016, al Autódromo Hermanos Rodríguez como headliner del Hell and Heaven Fest. Así que se trata de uno de los regresos más grandes para el 2020 en la Ciudad de México.

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