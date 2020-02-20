The Weeknd presentó su nuevo sencillo ‘After Hours’, parte de su nuevo disco que llegará este 20 de marzo.

Justo hace una semana, The Weeknd daba a conocer por medio de sus redes sociales el nombre de un próximo material discográfico.

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Ahora llegó lo que todos sus fans esperaban, pues se ha revelado no solo la portada de su nuevo disco, sino que viene acompañado con el estreno de la canción After Hours, con lo que sus miles de seguidores se quedan más tranquilos en lo que esperan el lanzamiento oficial y completo de su nuevo material.

After Hours parece que será la canción más larga del nuevo disco, ya que dura poco más de seis minutos. El sencillo que se reveló este día trata sobre una relación de amor que terminó y se presenta como una carta de perdón, que tiene la finalidad de buscar la reconciliación de la pareja.

Hasta el momento los comentarios por parte de sus fans, se han centrado en decir que el sonido les recuerda a los inicios del cantante, cuando en 2012 lanzó Trilogy; ya que también tiene una temática similar a que se usaba en ese momento, en donde se tocan temas de desamor y dolor.

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Es bien conocido por todos que The Weeknd actualmente mantiene una relación con Bella Hadid, y es esa la razón por la que muchos suponen es la inspiración del cantante. En su momento ella y Selena Gomez sirvieron de inspiración para su disco My Dear Melancholy.

El nuevo disco de The Weeknd, ya tiene fecha de lanzamiento que será el próximo 20 de marzo y te podemos adelantar que el material completo tendrá un total de 14 pistas de las cuales ya conocemos tres por el momento.

Aquí te dejamos el nuevo sencillo: