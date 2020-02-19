Millie Bobby Brown, de Stranger Things, festeja sus 16 años a través de críticas y manda un contundente mensaje.

Este 19 de febrero cumple 16 años la estrella Millie Bobby Brown, quien se ha convertido en toda una figura de las series televisivas gracias a su interpretación de Eleven, la niña con superpoderes de Stranger Things.

Con el paso del tiempo, Millie ha dado un gran cambio, pues dejó de ser aquella niña inocente que buscaba éxito dentro de la televisión internacional, algo que logró a su corta edad.

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En el 2016, tuvo un gran debut con su papel ya mencionado, pues la jovencita cautivó al público con su interpretación y la profesionalidad que mostró, ya que decidió raparse como el personaje lo exigía.

No obstante, dejó crecer su cabello y, sin duda, fue un cambio brutal, según lo han mencionado algunos de sus fans, pero eso no le ha quitada su belleza, la cual es halagada en cada una de sus fotos que publica en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, también ha recibido algunas críticas que la han afectado personalmente, de acuerdo con la información que ha dicho. Estas señalizaciones se han derivado a partir de los cambios físicos que ha tenido como cualquier otra niña que pasa a la adolescencia; es así que una parte del público la ha señalado por tener un estilo aseñorado.

Ahora, Millie Bobby Brown decidió escribir una pequeña reflexión para comenzar sus festejos de sus 16 años, en el cual hizo hincapié que ha tenido momentos de frustración debido a los comentarios negativos que llega a recibir, pero que no dejará que la derroten:

Siento que el cambio necesita suceder no sólo para esta generación, sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en que me siento frustada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que finalmente me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada

Sin embargo, también se ha posicionado como todo un ícono de la moda, pues tiene un buen gusto por la moda, un aspecto que la ha llevado a planear el lanzamiento de su línea de belleza llamada Florence, by Mills.

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