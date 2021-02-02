FOTOS | Diosas en el campo de juego, ellas se apoderaron del Super Bowl.

El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los espectáculos más esperados por millones de televidentes alrededor del mundo, y cada año somos sorprendidos por actuaciones majestuosas.

En la historia del Super Bowl se ha ido modificando la dinámica del show de medio tiempo, antes eran marching bands las que amenizaban la espera previa a la segunda mitad de la final del futbol americano, y poco a poco las estrellas internacionales fueron apoderándose de este escenario.

Aquí te presentamos algunas de las intérpretes que han dejado una huella imborrable en la historia del show de medio tiempo de la final de la NFL.

El poder latino se ha sentido en medio del campo de juego, intérpretes como Gloria Estefan, Shakira, y Jennifer Lopez, han puesto a bailar a los presentes en el estadio y a los millones de televidentes que sintonizan sin falta este espectáculo.

Grandes leyendas de la industria también se han apoderado del escenario, tal fue el caso de la reina del pop, Madonna, quien en 2012 se presentó con un gran show lleno de sorpresas, y en el que también estuvieron invitadas Mia, y Nicky Minaj.

Así también, hemos tenido memorables momentos como el que nos dio Katy Perry en 2015, cuando con sus tiernos tiburoncitos y una colorida fiesta, nos puso a bailar y a cantar con sus éxitos.

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Y qué decir de las legendaria actuación de Lady Gaga, que no sólo robó miradas al elevarse por lo alto del Estadio NRG, sino que además lanzó un mensaje de amor, inclusión, y unidad.

Este conteo no puede dejar fuera a la majestuosa Beyoncé, quien en dos ocasiones se ha apoderado del escenario del Super Bowl, llevando la gran fiesta de la NFL a otro nivel.

Britney Spears, Christina Aguilera, Shania Twain, Diana Ross, Gwen Stefani, y Janet Jackson, algunas de las influyentes estrellas que también tienen un lugar en la historia del medio tiempo del Super Bowl.

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