Estos son los 2 adornos de Navidad que más energía consumen, según la Inteligencia Artificial

Con la llegada de las fiestas decembrinas, muchas familias comienzan a elegir los adornos que vestirán sus hogares durante Navidad y Año Nuevo. Entre las opciones más comunes destacan los inflables navideños y el árbol navideño.

Estos elementos pueden ir acompañados de elementos como luces y pueden despertar dudas acerca de su consumo eléctrico. En un contexto de tarifas de electricidad más altas y un objetivo de una mayor conciencia energética, es importante conocer cuál de ellos demanda más consumo y gasto de energía.

¿Cuales son los 2 adornos de Navidad que más energía consumen, según la IA?

Según la inteligencia artificial (IA), los inflables decorativos requieren de un funcionamiento constante para mantenerse en pie. Por lo tanto, son uno de los elementos que más energía consumen. ChatGPT indica que estas figuras dependen de un motor o ventilador que debe permanecer encendido continuamente para mantener la estructura inflada.

Pero el otro adorno de Navidad que consume más energía son las luces. Sin embargo, estas pueden generar un gasto menor si se utilizan las series LED. Pero si se eligen las tradicionales, el gasto se asemeja a los inflables.

En el primer caso de adorno que consume más energía, el consumo promedio oscila entre 100 y 240 watts, dependiendo del tamaño y del número de horas de uso. En el caso de las luces LED del árbol de Navidad, estas pueden consumir entre 30 y 60 watts durante 6 horas.

Medidas de seguridad para elegir un árbol de Navidad

Más allá del consumo energético, el árbol de Navidad, ya sea natural o artificial, requiere cuidados para evitar incidentes domésticos. Según las recomendaciones divulgadas por la Profeco, es fundamental verificar que los árboles naturales hayan sido cortados recientemente, ya que los ejemplares secos son más propensos a incendios.

En el caso de los modelos artificiales, se deben adquirir en establecimientos formales y comprobar que cuenten con una etiqueta que certifique su resistencia al fuego. Además, se recomienda evitar el uso de velas encendidas cerca del árbol y no hay que colocarlos junto a fuentes de calor como calentadores o chimeneas.