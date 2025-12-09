Así luciría hoy Jhonny Bravo a sus 52 años, según la Inteligencia Artificial

Johnny Bravo es una de las series animadas más exitosas de Cartoon Network. El personaje formó parte de la antología de los Cartoon Cartoons y se traduce en un joven musculoso y fanfarrón que vive con su madre en Aron City.

Me Cuida Como Si Fuera Su Hija | Programa del 05 de diciembre de 2025

La serie contó con 4 temporadas que fueron transmitidas entre 1997 y 2004. El personaje destacó por intentar coquetear con mujeres y por tener un egotismo marcado. Esas características lo convierten en torpe y en protagonista de situaciones extrañas.

A más de 20 años de la transmisión del último episodio, la inteligencia artificial (IA) ha recreado cómo se vería Johnny Bravo si fuera un hombre de 52 años. Este es el resultado que ha dado qué hablar.

¿Cómo luciría Jhonny Bravo a sus 52 años, según la IA?

Diversos artistas han hecho uso de la IA para recrear versiones actuales de sus personajes animados favoritos. En este sentido, Jhonny Bravo no ha sido la excepción.

Así es como se lo puede apreciar con un aspecto más adulto y con sus clásicas gafas. Sin embargo, lejos de ser un joven con musculatura prominente, se convirtió en una persona con barriga marcada.

Además, su cabello rubio se convirtió en melena con canas y pueden notarse algunas arrugas o marcas de expresión en su rostro. Sin embargo, su cabellera luce con el mismo peinado de siempre.

¿En quién se basó el personaje animado Jhonny Bravo?

Jhonny Bravo se inspiró en una figura muy importante del mundo del entretenimiento, especialmente de la música: Elvis Presley. El personaje de los años 90 se inspira en el 'Rey del Rock'.

Su peinado alto con copete, gafas oscuras y su forma de hablar, son en cierta manera un homenaje al estilo del cantante fallecido en 1977. Pero otro referente es James Dean: el símbolo de rebeldía de los años 50.

Sin embargo, diversas teorías de caricaturistas advierten que el físico y vanidad de Johnny Bravo también fueron influenciados por personajes como He-Man, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone: figuras masculinas masculinas e imponentes del cine de los años 80.