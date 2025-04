Alex Lora enciende el Tecate Pa’l Norte 2025 con rock y mucha pasión en el escenario

No podía ser de otra forma, el escenario del Tecate Original del Pa’l Norte 2025 se convirtió en una explosión de energía, nostalgia y puro rock and roll cuando Alex Lora tomó el micrófono. Con una presentación imponente y su característico estilo, el líder de El Tri encendió al público desde los primeros acordes, repasando algunos de sus temas más emblemáticos.

Alex Lora estuvo presente en el Tecate Pa’l Norte 2025

La sorpresa de la noche llegó cuando, en un momento de conexión total con el público, Lora pidió a todos que juntos cantaran el Himno Nacional Mexicano. Sin titubeos, miles de voces se unieron en una interpretación conmovedora, seguida de un poderoso grito del cantante: “¡Viva México y viva la Virgen de Guadalupe!”.

Su actuación no solo fue un viaje musical, sino también un momento de identidad, orgullo y celebración que dejó huella en cada uno de los asistentes. Alex Lora reafirmó por qué sigue siendo una figura esencial del rock mexicano y un referente del espíritu rebelde del festival.

Alex Lora y El Tri como símbolos del rock mexicano

Con más de cinco décadas de trayectoria, Alex Lora no solo es una leyenda del rock mexicano, sino un ícono generacional que ha acompañado a millones de personas a lo largo de su vida con la música de El Tri. Su carrera comenzó en los años 70 con Three Souls in My Mind, que más tarde evolucionó a El Tri, consolidándose como una de las bandas más influyentes del país.

Más allá de la música, Alex Lora representa un espíritu irreverente pero profundamente arraigado en la identidad mexicana. Su presencia en escenarios como Pa’l Norte no solo enciende la nostalgia, sino que también reafirma el valor de las figuras que han marcado historia en el rock nacional.

