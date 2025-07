Quién era Shim Jaehyun, de la banda de k-pop F.ABLE quien recientemente falleció

El pasado 29 de junio de 2025 falleció el idol Shim Jaehyun, quien habría pertenecido a la banda de k-pop F.ABLE. El cantante tenía tan solo 23 años y se reveló que habría estado en una lucha constante contra el cáncer. Sin embargo la noticia se dio a conocer tres días después de su muerte, a través de plataformas como Koreaboo y allkpop.

Esta noticia conmocionó a cientos de sus fans y a sus excompañeros de grupo, pues Jaehyun habría decidido mantener en secreto su leucemia, razón por la cual nadie tenía ni tiene conocimiento de cuándo fue diagnosticado y cuánto tiempo estuvo recibiendo tratamiento contra esta terrible enfermedad.

¿Quién era Shim Jaehyun?

Shim Jaehyun nació el 07 de abril del 2022, y en junio del 2020 debutó como vocalista en el grupo F.ABLE con el sello de Haeirum Entertainment, cabe resaltar que fue el miembro más joven del grupo de k-pop el cual también está conformado por:



Si Hoon (Rapero y Bailarín)

Jeong (Vocalista y Bailarín)

Ho Jun (Vocalista y Bailarín)

Jun Hyoung (Rapero, Bailarín y Maknae)

En este grupo Jaehyun logró consolidar una base muy sólida de fans quienes lamentaron la inesperada muerte del cantante surcoreano. Entre las canciones más conocidas de la banda se encuentran: Burn It Up, Cloud 9 y Run Run Run.

Así despidieron a Shim Jaehyun

En redes sociales se viralizó el fallecimiento del idol y rápidamente comenzaron a haber diversas reacciones y posteos para despedirse de él. Sus excompañeros de F.ABLE postearon historias en sus perfiles de Instagram mandando mensajes por la pérdida de a quien llamaron compañero en su momento. Ho Jun expresó: “Jaehyun, era demasiado tarde cuando me enteré de la noticia. Lamento mucho no haber podido seguir tu camino final. A veces me pregunto: '¿Y si te hubiera tratado mejor?’. Es una lástima. Espero que te olvides de tus preocupaciones y vivas con tranquilidad.”

Y en el Instagram oficial de Shim Jaehyun no tardaron sus fans en dejarles comentarios en sus posteos:

Te fuiste demasiado pronto, pero tus recuerdos durarán para siempre. Te extrañaré cada día, cada canción, cada vídeo, cada pequeño recuerdo tuyo será un tesoro en este momento.