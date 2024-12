Como dos gotas de agua: Arnold Schwarzenegger sorprende al lucir como Santa Claus

Estamos acostumbrados a ver a Arnold Schwarzenegger en películas de acción, donde puede atacarlo todo el mundo y él sale triunfador; sin embargo, esta vez su arma principal será la magia de la Navidad con la que llenará de amor todo el mundo.

A través de sus redes sociales, el actor compartió una imagen donde se muestra totalmente irreconocible vestido como Santa Claus, con un sueter navideño muy holgado, barba blanca y hasta prótesis faciales, pues representará a Papá Noel en su próxima película.

En el texto que acompaña la imagen, Schwarzenegger enfatiza lo fantástico de las grabaciones de este nuevo proyecto y lo divertido que fue grabar con el director, Adam Shankman. Y agrega su emoción porque las personas puedan ver el resultado final de esta cinta.

El regreso de Arnold Schwarzenegger a la comedia



Esta es la primera película navideña del actor después de casi tres décadas, pues en 1996 se lanzó ‘El Regalo Prometido’, donde personificó a un padre adicto al trabajo que hace todo lo humanamente posible por conseguirle su obsequio de Navidad a su hijo.

Sin duda, es una de las cintas favoritas entre los admiradores del actor, pues el espectador no deja de reír con cada paso que da el padre de familia, y se espera que en esta nueva película navideña suceda algo similar.

¿Cómo se llama la película de Arnold Schwarzenegger de Navidad?



La película que lleva a Arnold Schwarzenegger a vestirse de rojo para entregar juguetes en Navidad es ‘The Man With The Bag’, y aunque aún no tiene fecha de estreno, se espera que sea para la próxima Navidad que la podamos ver en las pantallas de todos los cines.

¿Qué actores han interpretado a Santa Claus?



Arnold Schwarzenegger se une a la lista de actores que se han puesto botas, traje rojo y se han montado al trineo de Navidad para entregar regalos.

Dentro de los actores más recordados por realizar este papel están Ben Affleck, Tim Allen, Billy Bob Thornton y Kurt Russell.