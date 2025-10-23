¡Cómo pasa el tiempo! Previo al ESTRENO de la nueva temporada de Malcolm in the Middle Frankie Muniz comparte una nueva foto con sus hermanos

Este jueves, el actor Frankie Muniz sorprendió a sus fans al postear en sus redes una fotografía de él junto a sus hermanos Reese y Francis en la serie de Malcolm in the Middle, quienes son respectivamente interpretados por Justin Berfield y Cristopher Masterson.

Esta imagen de Malcolm, Reese y Francis fue un golpe directo a la nostalgia pues Malcolm in the Middle (el de En medio como lo conocemos en México) ha sido una de las series que más han marcado a las últimas generaciones en nuestro país, por lo que verles reunidos solo hace alimentar el furor de la nueva serie, la cuál llegará el próximo año.

El posteo de Muniz llegó con las siguientes palabras: “Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy muy emocionado por que vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”.

¿Qué se sabe sobre la nueva serie de Malcolm in the Middle?

Por ahora sabemos que esta nueva temporada de Malcolm estará conformada por 4 episodios y estará a cargo de Linwood Boomer, el creador original de la serie y contará con la dirección de Ken Kwapis.

El elenco original estará de regreso, al menos casi en su totalidad, donde podremos ver a Malcolm, Reese, Francis, Hal, Louis y demás personajes que se robaron nuestro corazón a principios del siglo, a excepción de Dewey, pues Erik Per Sullivan tuvo que ser reemplazado.

La primicia de esta nueva entrega es el desarrollo en la adultez de estos personajes, donde podremos conocer qué fue de la vida de nuestro protagonista genio, quien está casado y tiene una hija y el resto de los personajes quienes regresarán con nueva aventuras 20 años después.

¿Cuándo se estrena y en dónde ver la nueva temporada de Malcolm?

Aunque no hay una fecha completamente oficial, se espera que esta nueva serie que retratará las aventuras de la familia Wilkerson llegue en el primer tercio de 2026, en la que podremos saber el desenlace de los personajes que marcaron nuestra infancia, juventud y adultez.

Podemos esperar que esta nueva temporada se podrá ver en streaming a través de Disney+, por lo que por ahora solo podemos esperar a más anuncios oficiales.

