Conoce los detalles sobre el rodaje de la serie “Malcolm In The Middle”

La serie Malcom In The Middle, terminó su rodaje por lo que Frankie Muniz habló sobre el reinicio/continuación por lo que ha manifestado que está pasando por el mejor momento de su vida.

Esta exitosa serie fue entre 2000 y 2006, resaltando como una comedia en la que el protagonista, Malcolm (Muniz), el talentoso hijo del medio, se desenvuelve con su excéntrica familia.

Bryan Cranston interpretaba al padre de Malcolm, este actor luego fue muy elogiado por la crítica tras ser el protagonista de Breaking Bad.

Desde Disney+ han confirmado el regreso de este serie que contará con cuatro episodios. Aquí nos encontraremos con Malcolm ya adulto y su familia. Muniz, Cranston y Jane Kaczmarek (quien interpretó a la madre de Malcolm) también regresan, aunque Erik Per Sullivan, quien interpretó al hermano menor Dewey, declinó regresar y ha sido reemplazado.

¿Qué fue lo que dijo Frankie Muniz sobre la serie Malcolm?

Frankie Muniz, manifestó en el podcast Lightweights, Muniz que está muy entusiasmado con la experiencia. “No exagero al decir que filmar este reboot me encantó muchísimo, mucho más de lo que jamás imaginé", dijo. “Terminamos en mayo y no he hablado con nadie desde entonces, ¿sabes? He estado fuera. Solo he estado en casa, creo, 12 días desde principios de año. Siempre estoy como loco, y creo que la semana que viene tendré tiempo. Voy a contactar (con el resto del elenco)".

También realizo una referencia sobre la secuela original. “Creo que la gente se sorprenderá, en cierto sentido, de dónde está cada uno y de la historia”. “Es difícil abarcar 20 años de contenido en cuatro episodios de 30 minutos, ¿verdad? Pero creo que la gente estará muy contenta con lo que han creado”.

The ‘Malcolm in the Middle’ revival is reportedly titled:



‘MALCOLM IN THE MIDDLE: LIFE’S STILL UNFAIR’



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/5Nb1asH1p9 — ScreenTime (@screentime) June 23, 2025

El reinicio, titulado Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, está programado para estrenarse en diciembre en Disney+ .

