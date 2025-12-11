No lo creerás: así luce hoy Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, a 14 años de ‘Game of Thrones’

Game of Thrones es una de las series de televisión más exitosas de los últimos años. La producción de drama y fantasía medieval estadounidense desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss, y transmitida por HBO, está inspirada en las novelas Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin.

La serie emitió su última temporada en 2019 y se convirtió en la producción de este tipo con mayor cantidad de galardones Emmy en la historia de la televisión. A 14 años de aquel primer capítulo, conoce cómo se encuentra Emilia Clarke : la actriz británica que encarnó a Daenerys Targaryen.

¿Cómo luce en la actualidad la actriz Emilia Clarke que interpretó a Daenerys Targaryen en Game of Thrones?

La exitosa serie logró cautivar a muchos fanáticos por las vivencias de los protagonistas. Un personaje que cosechó mucho cariño de los fans fue el de Daenerys Targaryen, también llamada Daenerys de la Tormenta, La que no Arde, Rompedora de Cadenas y Madre de Dragones.

Dentro de la ficción, 'Dany', es la hija menor del rey Aerys II Targaryen y su hermana esposa, la reina Rhaella. Luego de la Guerra del Usurpador, donde murieron sus padres y su hermano mayor Rhaegar, ella y su hermano Viserys no tuvieron más remedio que vivir en el exilio en varias Ciudades Libres.

En la actualidad, Emilia Clarke sigue radiante como en aquellos años. Cumplirá 40 años en octubre de 2026 y se mantiene activa en el mundo del entretenimiento. Así es como ha formado parte de elencos de varias producciones exitosas luego de Game of Thrones.

¿En qué otras series y películas ha trabajado Emilia Clarke de Game of Thrones?

La actriz ha participado en franquicias como Terminator: Génesis (encarnando a Sarah Connor) y Han Solo: Una historia de Star Wars (interpretando a Qi'ra). Además, cosechó el éxito con la película romántica Yo antes de ti (como Louisa Clark) y la producción de Marvel, Invasión secreta (como G'iah).

Otra película destacada de su carrera es Las últimas Navidades (2019). Pero su primer papel en cine tuvo lugar en Spike Island (2012). Por esos años también prestó su voz para interpretar a Marianne en Futurama (2013) y mucho antes debutó en televisión con Doctors (2009).