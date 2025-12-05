El adiós de un grande: Compran a Warner Bros por más de 80 mil millones de dólares, ¿Cómo afectaría al DCU, Harry Potter, Game Of Thrones y más proyectos en proceso?

Esta mañana amanecimos con la increíble noticia de que la empresa Warner Bros Discovery acababa de ser adquirida en su totalidad por el que es considerado como uno de los gigantes de streaming, en uno de los movimientos más grandes dentro del entretenimiento e los últimos tiempos.

De acuerdo con medios estadounidenses de habla de que el gigante rojo de streaming habría comprado “la casa de Bugs Bunny” por 82.7 MIL MILLONES de dólares, una cifra que marearía a más de uno y es que se trata de los estudios de cine, series y todo a lo que involucre a HBO.

¿Por qué vendieron Warner Bros?

En los últimos años Warner Bros se ha visto mermado en cuanto a grandes producciones, sobre todo por la deuda de 35 mil millones de dólares que alcanzó este año.

Si bien, ha sido por décadas una de las empresas del entretenimiento más grandes, es la era del streaming poco ha podido competir, por lo que ante una crisis del entretenimiento tomó la deducción de dar el salto a lo digital.

David Zaslav, el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, declaró lo siguiente:

“El anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”.

¿Se cancelarán los proyectos tras la venta de Warner Bros?

En los últimos años Warner Bros. ha cancelado proyectos que los fans han esperado por años, e incluso algunos ya terminados no verán la luz como “Batgirl” (2022) y es que tras su pasada fusión han estado pasando por un proceso de reestructuración y debido a cambios estratégicos justo como el cierre del estudio de videojuegos en 2025, apostando por el universo DC al mando de James Gunn y el rumbo que tome en los próximos años.

Por ahora el futuro de franquicias como DC Comics, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game Of Thrones, Looney Tunes y Scooby-Doo por decir algunas de las más populares estaría en el aire y aunque se espera que los proyectos ya anunciados continúen con normalidad, todo podría pasar tras el desarrollo y resultados de estos, así como sus recaudaciones en el cine, pues el tiempo en salas podría ser cada vez más limitado bajo la filosofía que apuesta por el streaming.