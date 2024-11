“Beast Games” el polémico reality show que conducirá MrBeast

Si algo sabe hacer bien, el youtuber MrBeast es llevar cualquier cosa a un nivel sin precedentes, y no por nada es el creador de contenido más famoso del mundo. La nueva meta del influencer es estrenar su nueva y más reciente producción, un reality show que promete ser el evento más épico, los “Beast Games”.

¿Cómo será “Beast Games” el nuevo reality show de MrBeast?

En el programa, mil participantes lucharán por el increíble premio de cinco millones de dólares. Recientemente, MrBeast lanzó un tráiler y generó muchísima expectativa, pues la producción luce increíble y recuerda mucho a “EL Juego del Calamar”.

Los concursantes enfrentarán desafíos extremos como saltos desde helicópteros, camiones, monstruos y otras cosas que impactarán visualmente al espectador. También en el tráiler descubrimos que habrá guardias como en “El juego del calamar” para vigilar cada movimiento de los competidores.

MrBeast invirtió más de un año en el proyecto que, hasta el momento, ya rompió cuarenta récords mundiales. Desafortunadamente, para el millonario influencer, no todo han sido buenas noticias, ya que se desataron varias controversias que no pueden ser ignoradas.

Las polémicas que enfrenta el reality show de MrBeast

En septiembre de 2024, cinco concursantes que participaron en el programa, demandaron a MrBeast y a la producción alegando que las condiciones en las que se trabajó eran peligrosas y degradantes. Supuestamente, no hubo atención médica, la comida no era la adecuada, no había descanso y la higiene era todo un problema. Algunos, incluso, denunciaron que sufrieron acoso sexual y que no se les pagó.

MrBeast no se quedó callado ante las acusaciones y aseguró que hará público él detrás de cámaras del programa que demostrarían las óptimas condiciones que hubo durante el rodaje. Eso sí, estas pruebas serán liberadas después del estreno del reality show para no hacer algún tipo de spoiler.

A pesar de toda la controversia, MrBeast y la productora siguen adelante con el estreno del programa y apuestan a que será algo único. ¿Qué opinas?

También te puede interesar: ¿Podría la inteligencia artificial dominar a la humanidad? Estas películas ya lo imaginaron