Las historias que lleva Canelo Álvarez en sus tatuajes

Saúl Canelo Álvarez es conocido por su potencia en el ring, su disciplina y su estilo inconfundible, pero también por los tatuajes que decoran su cuerpo, muchos de ellos con un fuerte significado emocional y espiritual para el atleta. A lo largo de los años, el boxeador tapatío ha ido sumando símbolos que reflejan su camino personal y profesional.

¿Qué significan los tatuajes de Saúl Canelo Álvarez?

Uno de los tatuajes más importantes para el Canelo es uno que tiene los números romanos: XXIX-X-MMV. Estos significan el 29 de octubre de 2005, el día en que debutó como boxeador y marcó el inicio de su carrera.

La frase que tiene en la espalda es una frase que ha marcado su filosofía de vida. “El destino no es cuestión de azar, es cuestión de elección. La vida es dura, pero nunca te rindas. Sigue luchando y siempre cree en ti mismo para lograr tus sueños”. Esta no solo inspira al poderoso boxeador, sino también ha inspirado a sus seguidores.

Canelo se tatuó las palabras, perseverancia en el cuello y refleja la tenacidad y disciplina que lo han llevado a alcanzar sus metas.

El boxeador también lleva en la piel de su brazo izquierdo a sus seres queridos. El rostro de su hija mayor, Maria Fernanda, y la palabra “Canela” (el nombre de Emily Cinnamon en español) son expresiones de cariño.

En el codo izquierdo lleva tatuados los ojos de su esposa, Fernanda Gómez, junto con una corona y una fecha que podría ser relacionada con la fecha de inicio de su relación.

No boxing, no life. “Sin boxeo, no hay vida”, con este tatuaje deja en claro su amor y su pasión por este deporte de contacto al cual le ha dedicado su vida.

El Canelo revela un poco de él y su vida en los tatuajes que tiene en la piel, reflejando su esencia llena de amor para su familia y pasión por el deporte.

