Caso Yu Menglong: acusan a este actor por supuestamente estar involucrado en su terrible muerte

El caso de Yu Menglong sigue dando de qué hablar, en especial ahora que salió a la luz una teoría que señala a otro famoso de estar relacionado con su trágica muerte. Se trata de Cai Yi Jia, cuyo nombre ha comenzado a resonar en foros de discusión y grupos de fanáticos.

De acuerdo con el Vision Times, sería una de las personas que estuvo presente al momento de que el artista cayera desde un quinto piso.

Quién es Cai Yi Jia, el joven actor que habría estado involucrado en la muerte de Yu Menglong

Cai Yi Jia es un joven actor originario de China, conocido por sus participaciones en proyectos como “Mi querida sirenita” y “Acerca del amor”. Tiene 29 años y aunque tiene relativamente poco que saltó a la fama, ha ido consolidando una trayectoria exitosa.

Instagram / @caiyijiaxiaofei, @yumenglongfans El nombre del actor Cai Yi Jia fue mencionado en el caso de Yu Menglong

Sobre su vida íntima son pocos los detalles que se conocen, pues siempre ha procurado mantener este tema al margen de los reflectores. Sin embargo, desde hace tiempo existe un rumor sobre su descendencia que lo persigue, pues hay quienes afirman que es hijo de un poderoso político.

Esto debido a que en más de una ocasión se ha mencionado que tiene un inquietante parecido con Cai Qi, que actualmente se desenvuelve como secretario general del Partido Comunista Chino, uno de los más influyentes de esa nación. De modo a que existe la teoría de que son familiares, aunque ninguno de los dos quiera admitirlo.

¿Por qué se dice que Cai Yijia participó en el trágico accidente de Yu Menglong?

La razón principal detrás de estas especulaciones por parte del público respecto a que Cai Yi Jia tuvo que ver de alguna manera con la muerte de su colega, es porque también hay sospechas de que Yu Menglong podría ser hijo no reconocido de Cai Qi.

Sin embargo, lejos de que esto pudiera haber creado una conexión entre los actores, habría dado paso a una enemistad que llegó a niveles inimaginables.

@caiyijiaxiaofei, @yumenglongfans / Creative Commons Cai Yi Jia y Yu Menglong podrían estar relacionados indirectamente con Cai Qi

Sin embargo, hasta el momento, se trata de versiones no oficiales, por lo que no hay nada que compruebe la conexión con el accidente.

Mientras que, según datos del sitio 8days, tampoco estaría en curso ninguna investigación al respecto, aun cuando la mamá de Yu Menglong supuestamente solicitó que se indagara a fondo la situación al creer que sí se cometió un delito.

La muerte de Yu Menglong ha generado polémica debido a que los fans del cantante y actor comenzaron a compartir videos y audios que supuestamente demostrarían que alguien estuvo involucrado en la muerte del famoso el pasado 11 de septiembre en Pekin. Hasta ahora, la policía arrestó a 3 personas que difundían dicho contenido “falso”, según reportó The Straits Times.