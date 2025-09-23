Giro inesperado en la muerte del actor Yu Menglong: revelan supuestos videos minutos antes de su muerte

El actor chino Yu Menglong murió el 11 de septiembre de 2025 en Beijing. Tenía 37 años y, según los primeros reportes, perdió la vida tras caer de un edificio. La noticia conmocionó a sus seguidores y pronto empezaron a circular teorías en redes sobre lo que pudo haber ocurrido. Ahora, las investigaciones han dado un giro inesperado en el caso, pues se filtraron supuestos videos de minutos antes de su fallecimiento y la policía tomó una decisión. ¿Son reales?

¿Qué dijo la policía sobre la muerte de Yu Menglong?

Las autoridades locales habían señalado que la muerte de Yu Mneg Long se trató de un accidente; tras revisar la escena, informaron que no había señales de homicidio. La madre del actor respaldó esa versión y pidió que se respetara el duelo familiar, de acuerdo con lo publicado por India Times.

En la misma cobertura se mencionó que Yu había consumido alcohol la noche anterior, un dato que, según la investigación, pudo influir en lo sucedido. Su equipo de trabajo también pidió que se respetara la memoria del actor y que se dejara de lado la especulación. Pero las cosas cambiaron con el material filtrado.

¿Qué se ve en los videos antes de la muerte de Yu Menglong?

Días después de conocerse la triste noticia empezaron a compartirse en redes videos y audios atribuidos a sus últimos minutos de vida. El portal Koreaboo reportó que las imágenes eran poco claras, pero aun así bastaron para que se multiplicaran las teorías.

Breaking News: Renowned Chinese actor Yu Menglong was gang-raped by high-ranking CCP officials and then thrown to his death. The Chinese government is censoring the news online! Over 20 million fans are protesting their right



please pay attention and forward



INVESTIGATE THE… pic.twitter.com/s626xd6pE2 — 新闻调查 (@xinwendiaocha) September 16, 2025

Según LatinusUs, en algunos clips se ve como, supuestamente, el cantante es aventado al suelo de un estacionamiento, y luego una persona desconocida lo sujeta para golpearlo con las manos. Posteriormente, vuelven a entrar al edificio y es cuando el famoso cayó por la ventana.

Algunos usuarios aseguraron que esos fragmentos mostraban que el actor estaba bajo presión. Otros simplemente dudaron de la versión oficial. Hasta ahora, ninguno de esos materiales ha sido señalado como verdadero y la policía comenzó a eliminarlos de las redes sociales. Asimismo, se confirmó que hay una investigación en curso y que, hasta ahora, las autoridades chinas han arrestado a 3 personas por presuntamente filtrar el contenido “falso”, pero continúan con las indagatorias.

¿Quién era Yu Menglong?

Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, se dio a conocer como cantante antes de consolidarse como actor en la televisión china. Su salto a la fama llegó con dramas históricos como The Love Lasts Two Minds y Eternal Love, donde ganó reconocimiento internacional y una base sólida de seguidores.