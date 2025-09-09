Debby Ryan y Josh Dun: esta es la historia de amor de la pareja que ahora espera a su primer bebé

Hace poco, se dio a conocer que una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento le dará la bienvenida a un nuevo integrante en su familia. Hablamos de la actriz Debby Ryan y del baterista Josh Dun, de la banda ‘Twenty One Pilots’.

De acuerdo con lo que se ha mencionado, la pareja estaría esperando la llegada de su primer bebé. Fue por medio de las redes sociales en donde se dio a conocer esta noticia tan importante sobre los famosos, quienes han tratado de mantener su vida privada alejada de las redes sociales. Sin embargo, este momento tan especial lo quisieron vivir a lo grande.

¿Cómo ha sido la historia de amor de Debby Ryan y Josh Dun?

Recordemos que Debby Ryan, es muy conocida por su participación en algunas series de Disney, también por incursionar en aspectos musicales a través de su banda “The Never Ending”. Mientras que su pareja es una estrella de la música con su banda.

Su historia de amor comenzó 2013, pero fue hasta el 2018 cuando decidieron dar el siguiente paso, fue al año siguiente cuando en Austin, Texas la pareja sorprendió con una boda y ahora, por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, compartieron una imagen de la pancita de la actriz, unas diminutas zapatillas de bebé sostenidas por Josh, una ecografía y hasta una caricatura de la pareja con su futuro hijo.

Esta gran noticia sorprendió a todos sus seguidores quienes no dudaron en compartir un emotivo mensaje sobre esta situación, por lo que la noticia se volvió tendencia en cuestión de horas, ya que algunos colegas y amigos de la industria del entretenimiento les dejaron palabras por la nueva aventura que van a comenzar como padres.

