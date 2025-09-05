Star Wars: se vendió el sable de luz de Darth Vader a un precio récord

Star Wars es una de las franquicias más importantes a nivel mundial y que tiene millones de fanáticos alrededor del mundo. Por supuesto a quienes son seguidores de las películas, les gustaría tener un recuerdo original de las grabaciones.

Un objeto icónico es el sable de luz utilizado por Darth Vader por lo que un fanático pagó muchísimo dinero en una subasta para poder tenerlo. El precio era de millones de dólares.

¿En cuánto se vendió el sable de Darth Vader de Star Wars?

El precio con el que se vendió el sable de luz utilizado por Darth Vader fue un récord de 3,6 millones de dólares. La subasta la realizó Propstore en Los Ángeles que finaliza el sábado.

Fue ayer cuando se registró la oferta récord con un producto de mayor valor jamás puesto a la venta de la exitosa franquicia. El sable de luz se vendió por 2,9 millones de dólares, más una prima de comprador de 700.000 dólares pagada a la casa de subastas.

El sable de luz rojo fue utilizado por Darth Vader en duelos en El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, que fueron la quinta y sexta entrega de la franquicia, pero la segunda y la tercera en llegar a la gran pantalla.

Cabe destacar que el año pasado, un borrador de guión abandonado de Star Wars fue descubierto en el antiguo apartamento de Harrison Ford en Londres, y se vendió por 13.600 dólares.

¿Qué otros artículos de Hollywood se han vendido?

Propstore ha vendido una gran cantidad de productos como el cinturón látigo de Indiana Jones por 485.100 dólares y una flauta Ressikan y una caja a juego de Star Trek: La Nueva Generación por 403.000 dólares.

Otros artículos a la venta fueron el letrero del Andén 9 3/4 de la franquicia de Harry Potter y un casco de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. Sin dudas los fanáticos pueden pagar mucho dinero por estos objetos.

