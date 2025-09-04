Así luce Danny Lloyd, el niño de El resplandor, 45 años después de la icónica película

Han pasado más de cuatro décadas desde que Danny Lloyd se convirtió en parte de la historia del cine interpretando a Danny Torrance en El resplandor (1980), la clásica cinta de Stanley Kubrick basada en la novela de Stephen King. Su actuación, marcada por la inocencia infantil y el miedo latente, lo convirtió en un rostro inolvidable para los fanáticos del terror.

Hoy, a sus 51 años, el actor que alguna vez brilló en Hollywood luce completamente diferente y mantiene una vida alejada del ojo público. Su transformación física y el rumbo que tomó su vida personal siguen despertando curiosidad entre los seguidores de la icónica película.

¿Qué fue de Danny Lloyd después de El resplandor?

Tras su debut en el cine, Lloyd decidió no continuar en la actuación. Prefirió enfocarse en una vida discreta y estable, lejos de las cámaras. Se dedicó a estudiar y más tarde construyó una carrera académica: actualmente trabaja como profesor de Biología en un instituto de Estados Unidos.

A pesar de su corta trayectoria artística, su interpretación en El resplandor quedó marcada como una de las más impactantes del género. El contraste entre su ternura infantil y el ambiente aterrador de la historia lo convirtió en un referente para los amantes del cine de horror psicológico.

Wikipedia

¿Cómo luce Danny Lloyd en la actualidad?

Las imágenes recientes muestran a un Danny Lloyd irreconocible en comparación con el niño que aterrorizó a millones de espectadores en 1980. Su cambio físico ha causado sorpresa y nostalgia en los fanáticos, quienes siguen asociando su rostro con uno de los clásicos más influyentes del séptimo arte.

Aunque su tiempo en Hollywood fue breve, el legado de Lloyd permanece intacto gracias a la fuerza de su personaje en El resplandor, una obra que sigue inspirando a nuevas generaciones de cineastas y espectadores.