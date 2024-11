Liam Payne: su cuerpo ya está en Londres y ya se habla del funeral

El cuerpo de Liam Payne regresó a Londres esta mañana tras pasar casi un mes después de su fallecimiento. El cantante que alcanzara la fama mundial como miembro de One Direction, cayó de un tercer piso en un Hotel de Argentina. ¿Cuándo y dónde será el funeral? Esto es lo que se sabe.

Maya Henry, exnovia de Liam Payne, asegura que el cantante predijo su muerte [VIDEO] Liam Payne y Maya Henry estuvieron saliendo de manera intermitente durante tres años, y la modelo confesó que el cantante pensaba mucho en la muerte.

¿Dónde está el cuerpo de Liam Payne?

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso de un Hotel en Buenos Aires, Argentina. Luego de completarse los estudios toxicológicos, su cuerpo arribo a Londres la mañana de este jueves.

¿Cómo llegó el cuerpo de Liam Payne al Reino Unido?

Después de completarse las pruebas peritinentes, el cuerpo de Payne fue liberado de la morgue para ser trasladado al Cementerio Británico. Una vez ahí, el cuerpo fue embalsamado para su traslado al aeropuerto y posteriormente a Londres. Según reportes de medios argentinos, el cuerpo de Liam viajó en una caja de color negro con los cuidados necesarios para que no sufriera ningún tipo de daño en la bodega del avión. El vuelo que transportaba el cuerpo se convirtió en el avión más monitoreado y aterrizó a las 7:49 am de este jueves en Londres.

¿Cuándo será el funeral de Liam Payne?

Los fans de Liam Payne inundaron las redes sociales con emotivos mensajes para el ex One Directon. Se dice que las flores y otras muestras de cariño abarrotan la iglesia de San Pedro en su natal Wolverhampton, donde, acorde con The Sun, sucedería el funeral en compañía de familiares y amigos cercanos; la fecha aún no ha sido revelada.

Por otro lado, ya se habla de despedidas y tributos organizados por los mismos fans. Se dice que, entre los homenajes musicales, podría suceder un reencuentro entre Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, quienes fueran sus compañeros en One Direction.

Los peritajes correspondientes no determinaron cómo fue que Liam Payne cayó del tercer piso del hotel en Buenos Aires. Por otro lado, con las pruebas toxicológicas habría encontrado ‘múltiples sustancias’ en el cuerpo del cantante.