Dragon Ball: este es el verdadero orden cronológico para ver todas sus series, sagas y películas

Dragon Ball se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

Pero existen muchas producciones de esta franquicia y no todas son canónicas. Las aventuras de Goku llevan entreteniendo a varias generaciones desde hace 40 años. Por eso mismo es que se pueden ver las sagas del anime en orden cronológico para entender la totalidad de personajes y acciones dentro del universo de la trama de la historia.

¿Cuál es el orden cronológico para ver las series de Dragon Ball?

Son 42 volúmenes de mangas, 700 episodios de anime y 20 películas, los elementos que forman parte de la franquicia. De hecho, hasta hay un live-action que no tuvo buenas críticas. Este es el orden cronológico para disfrutar las obras canónicas (historias que han sido creadas o aprobadas por el autor original: Akira Toriyama) de las aventuras de Goku:



Dragon Ball Minus (Prólogo Dragon Ball Super: Broly)- Película de 2018 Saga de la Búsqueda de las Esferas- Serie de 1986 Saga del 21º Torneo de Artes Marciales- Serie de 1986 Saga del Ejército Red Ribbon- Serie de 1986 Saga del 22º Torneo de Artes Marciales (Ten Shin Han)- Serie de 1987 Saga del 23º Torneo de Artes Marciales (Piccolo Jr.)- Serie de 1988 Saga de los Saiyans- Serie de 1989 Dragon Ball Z: El último combate- Especial de 1990 Saga de Freezer- Serie de 1990 DBZ: Un futuro diferente- Especial de 1993 Saga de Cell- Serie de 1992 Saga de Majin Buu- Serie de 1994 Dragon Ball Daima- Serie de 2023 Saga de la Batalla de los Dioses- Película y Serie de 2013 Saga de la Resurrección de 'F'- Película y Serie de 2015 Saga del Universo 6- Serie de 2016 Saga de Goku Black- Serie de 2016 Saga de Supervivencia Universal- Serie de 2017 Dragon Ball Super: Broly- Película de 2018 Dragon Ball Super: Super Hero- Película de 2022 Epílogo DBZ (Arco del Mundo Pacífico)- Serie de 1995

¿Cuáles son las producciones más populares que integran la franquicia Dragon Ball?

A lo largo de estas décadas luego de la creación del manga, se han llevado a cabo diferentes producciones de Toei Animation. En 1986 se lanzó Dragon Ball. Años más tarde llegó Dragon Ball Z. Finalmente, la obra se completó con Dragon Ball GT en los años 90.

Pero en 2009 llegó la nueva serie de los saiyans: Dragon Ball Kai. Sin embargo, esta en realidad fue una remasterización acotada de Dragon Ball Z. Luego se lanzó Dragon Ball Super en 2015, Super Dragon Ball Heroes en 2018 y Dragon Ball Daima en 2024. Con todo esto, los fans continúan expectantes ante cualquier otro lanzamiento que los ilusiona con ver de regreso a sus personajes favoritos del anime.