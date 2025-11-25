Dragon Ball versión Navidad está muy cerca: cuándo y dónde estará disponible

Dragon Ball Z se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta y cuenta con muchos capítulos provenientes de distintas series. En la antesala de Navidad, muchos fans de esta animación se preguntan si hay ediciones especiales u obsequios programados de parte de las licenciatarias.

Así es como el manga de Akira Toriyama adaptado al anime es recordado con cariño y cierta nostalgia por fans de todas partes del mundo. Cerca de Navidad, una firma licenciataria de la serie ha decidido lanzar un obsequio. Conoce de qué se trata.

Caja navideña con tres series de Dragon Ball

La firma Selecta Visión ha decidido crear un obsequio especial para los fans de la serie: las Monster Box con episodios en DVD. Dragon Ball edición Navidad consta de tres cajas únicas:

Monster Box Dragon Ball: 153 episodios

Monster Box Dragon Ball Z: 291 capítulos

Monster Box Dragon Ball Super: 131 episodios

Esta colección es perfecta para obsequiar o simplemente para disfrutar desde la comodidad del hogar sin acudir a ninguna plataforma de streaming de suscripción mensual.

📀 @SelectaVision vuelve a lanzar las Monster Box en DVD de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super en DVD el 20 de diciembre https://t.co/kT6VYsy19q pic.twitter.com/5jN35oT1DU — Mision Tokyo (@Misiontokyo) December 19, 2024

¿Cuándo y dónde se pueden conseguir las Monster Box de Dragon Ball Navidad 2025?

Las cajas que traen todos los episodios de las tres series de Dragon Ball se pueden conseguir a través del sitio web de Selecta Visión, mediante una reserva. Los precios figuran en euros.

De este modo, la firma licenciataria vuelve a sorprender a los fanáticos de este anime tan exitoso que sigue sumando cada vez más adeptos. El lanzamiento de esta acción especial está previsto para el próximo miércoles 17 de diciembre. A partir de ese día, se podrán adquirir las cajas.