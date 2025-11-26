Un anime de 2025 supera (para mal) a Dragon Ball Evolution: así cayó la popular serie en su peor crisis

Esta es una triste noticia, pues la tan esperada tercera temporada de One Punch Man está atravesando una crisis que pocos imaginaban: sus episodios más recientes han recibido puntuaciones más bajas que Dragon Ball Evolution, considerada por años el punto más bajo alguna vez alcanzado por un anime en live action. Según IMDb, los episodios seis y siete de la nueva temporada obtuvieron apenas una calificación de 1.4 y 2.4, mientras que Dragon Ball Evolution tiene un 2.5. En otras palabras: One Punch Man 2025 logró lo que parecía imposible.

One Punch Man ya está peor valorado que Dragon Ball Evolution

Este desplome refleja el enojo del fandom ante el producto final, pero sobre todo, un evidente problema de producción que se ha intensificado durante meses.

¿Por qué la temporada 3 decepcionó tanto?

La producción a cargo de J.C. Staff venía arrastrando críticas desde la temporada 2, pero con la tercera se aventuró a prometer un “regreso a la grandeza” que evidentemente no llegó. Animación irregular, escenas estáticas, recortes evidentes y una narrativa apresurada detonaron reviews masivos de enfado por parte de fans.

El veterano animador Takashi Hashimoto lo expresó con claridad: “I”. De hecho, esto ya está ocurriendo, pues varios talentos han comenzado a salir del estudio, generando aún más incertidumbre para el futuro del anime.

¿Qué significa esto para el futuro de Saitama?

Saitama por sí solo es un personaje que atrae a los fans del anime; a pesar de eso, esta temporada abrió un debate importante sobre los tiempos de producción, las exigencias del fandom y las condiciones laborales dentro de la industria. Por el momento, queda esperar a ver de qué manera la caída de calidad no solo afecta la percepción del público y la estabilidad del equipo.

¿Podrá One Punch Man recuperarse?

