Esta es la fortuna de Rob Reiner... ¿quiénes son los herederos?

Las investigaciones siguen en curso, pero las personas se encuentran en auténtico shock tras darse a conocer que Rob Reiner y Michele fueron asesinados en su casa ubicada en Los Ángeles. Con esto, el mundo del espectáculo mundial lamenta las circunstancias y exige justicia. Esto es lo que se sabe de su herencia y la relación que tiene uno de sus hijos con el doble homicidio.

¿Cuánto vale la fortuna de Rob Reinder y quién recibirá la herencia?

Las labores del actor, director, guionista y productor eran totalmente reconocidas en la industria. El respeto y cariño han quedado de manifiesto ante los múltiples mensajes que han llegado a las redes sociales. El dolor es palpable entre las distintas figuras del entretenimiento estadounidense. Y uno de los temas que se irá resolviendo y que ha generado interés en el público es la fortuna del hombre muerto a los 79 años.

Según algunas estimaciones hechas por el sitio especializado, Celebrity Net Worh, la fortuna de Rob estaría valuada en cerca de 200 millones de dólares. Dicha cifra es bastante alta tras años de trabajo en Hollywood, sin embargo ahora otros recibirán el fruto de dicha labor.

Aunque no hay información completamente confirmada, los hijos serían quienes recibirán la fortuna. Dichos individuos son Tracy Reiner de 61 años (hija de su anterior matrimonio… adoptada por el director), Jake Reiner de 34 años, Romy Reiner de 28 años y Nick Reiner de 32 años. Sin embargo, aún existen dudas alrededor de lo que ocurrirá con el último nombre mencionado.

¿Por qué Nick Reiner no recibiría parte de la fortuna de su padre?

Esto no tiene algún sustento periodístico, pero la lógica indica que los hijos de Rob y Michele (los tres últimos) serían quienes recibirían la herencia. Sin embargo, falta lo que indique la ley al pensar en Nick, quien según los reportes… es el principal sospechoso del asesinato de sus padres. Este joven habría utilizado un arma blanca para herir a los dos adultos y esas heridas generaron el fallecimiento de ambos. El hombre de 32 años estaría detenido y esperando la resolución final por parte de las autoridades estadounidenses.