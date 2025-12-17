Última Hora: Hijos de Rob Reiner rompen el silencio públicamente a días del cruel asesinato del cineaste y de su esposa
Hijos de Rob Reiner se pronunciaron públicamente para expresar el profundo dolor que atraviesan por el deceso de sus padres.
A días de darse a conocer el terrible asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele Reiner a manos presuntamente de su hijo Nick, fue la mañana de este miércoles que Jake y Romy, hijos del cineasta se pronunciaron públicamente por este atroz caso.
Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michel Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos, expresaron Jake y Romy de acuerdo con TMZ.
Asimismo, reiteraron lo que habían pedido anteriormente, vivir este proceso con respeto y privacidad, además, hicieron hincapié en que “las especulaciones se moderen con compasión y humanidad”.
"Estamos agradecidos por las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida", agradecieron Jake y Romy, quienes piden que sus padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron