Última Hora: Hijos de Rob Reiner rompen el silencio públicamente a días del cruel asesinato del cineaste y de su esposa

A días de darse a conocer el terrible asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele Reiner a manos presuntamente de su hijo Nick, fue la mañana de este miércoles que Jake y Romy, hijos del cineasta se pronunciaron públicamente por este atroz caso.

Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michel Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos, expresaron Jake y Romy de acuerdo con TMZ.

Asimismo, reiteraron lo que habían pedido anteriormente, vivir este proceso con respeto y privacidad, además, hicieron hincapié en que “las especulaciones se moderen con compasión y humanidad”.

"Estamos agradecidos por las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida", agradecieron Jake y Romy, quienes piden que sus padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron

